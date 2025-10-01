Trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo các bộ chúc mừng tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Ảnh: VGP/Hải Minh

Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Bình được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách tại Bộ Nội vụ trong bối cảnh còn nhiều việc phải làm sau cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” và đang vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực, được đào tạo bản.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 1/2025.

Qua thực tiễn công tác, đồng chí Đỗ Thanh Bình đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; tinh thần trách nhiệm cao; phẩm chất đạo đức trong sáng; tư duy đổi mới, sáng tạo; không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Hải Minh



Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng chí Đỗ Thanh Bình trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Kiên Giang và trên cương vị Bí thư Thành uỷ Cần Thơ - địa phương có vị trí trọng yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, sau giai đoạn sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Việc được giao đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với đồng chí Đỗ Thanh Bình; đồng thời là sự điều động, tăng cường cán bộ lãnh đạo rất cần thiết đối với Bộ Nội vụ trong bối cảnh chúng ta đang tiếp tục củng cố và tăng cường thành quả của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, nòng cốt của Đảng, của Chính phủ trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và chăm lo hệ thống an sinh xã hội.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nội vụ, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những dấu ấn đậm nét của Bộ Nội vụ trong vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, thiết lập chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời khẳng định ngành Nội vụ là lực lượng góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nội vụ phải xác định sứ mệnh trong kiến tạo phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, xây dựng một nền hành chính quốc gia phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại…

Bối cảnh tình hình hiện nay đang đặt ra những nhiệm vụ và sứ mệnh nặng nề hơn đối với Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ, do đó, Phó Thủ tướng đề nghị đồng chí Đỗ Thanh Bình nhanh chóng tiếp cận, bắt kịp ngay với công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm; cùng tập thể lãnh đạo Bộ tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương, sức mạnh và trí tuệ tập thể.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Ảnh: VGP/Hải Minh



Nhấn mạnh cuộc Cách mạng về tổ chức bộ máy là bước đột phá vĩ đại, mở ra thời kỳ mới, không gian phát triển mới cho đất nước. Để tiếp tục củng cố và phát huy thành quả cách mạng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ bắt tay ngay vào việc xây dựng cơ chế vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghhiệp, không để đứt gãy các dịch vụ hành chính công; tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động bộ máy đã triển khai ở cả cấp chính quyền địa phương và tổ chức bên trong các cơ quan Trung ương, nhất là về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

Bộ Nội vụ cần tập trung cải cách hành chính, tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu tiên quyết là các dịch vụ hành chính công phải được vận hành thông suốt trên nền tảng số, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính công vụ và công chức. Trong đó, xây dựng tổ chức bộ máy phải “gọn” nhưng đội ngũ cán bộ phải tinh.

Bộ Nội vụ cần tập trung xây dựng một hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại; thực thi hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng yếu thế; phát triển thị trường lao động năng động, có trình độ chuyên môn cao, nâng cao năng suất lao đọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Cùng với đó, đổi mới sâu sắc công tác thi đua khen thưởng, xây dựng các phong trào tạo động lực, truyền cảm hứng thi đua, yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc. Khen thưởng đúng, trúng, kịp thời.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khơi thông nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho toàn xã hội.

Phó Thủ tướng tin tưởng đồng chí Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất chính trị vững vàng của mình, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ kế thừa truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân, vì sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: VGP/Hải Minh



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng, trao cho ông cơ hội được đóng góp sức mình cho sự phát triển của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ, với bề dày truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình khẳng định tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng; nỗ lực hết mình, tận tâm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ đoàn kết, nhất trí để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ; phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện; chăm lo cho người có công với cách mạng; nâng cao năng suất lao động, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng chí Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ của Bộ, lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng toàn thể công chức viên chức người lao động của Bộ Nội vụ.

Nhân dịp này, ông Đỗ Thanh Bình cũng bày tỏ tri ân sâu sắc đến Tỉnh uỷ Kiên Giang, Thành ủy Cần Thơ cùng nhân dân Kiên Giang và nhân dân Cần Thơ đã luôn ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian công tác tại hai địa phương./.

