Bị ô tô lùi trúng khi đang chụp ảnh, người đàn ông rơi vào hang đá mất tích

Clip hiện trường vụ tai nạn

Ngày 3/4, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hà Giang cho biết, sáng cùng ngày, một ô tô 7 chỗ mang biển số Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 4C.

Khi đi đến cuối đèo Mã Pì Lèng, thuộc xã Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang), tài xế dừng xe cho khách đi tham quan Tượng đài Thanh niên xung phong.

Lúc khách xuống hết, tài xế lùi xe và va phải một người đàn ông đang đứng chụp ảnh ở khu vực trên (người này không cùng đoàn), khiến nạn nhân bị hất văng xuống dưới, rơi trúng vào một hố sâu và mất tích. Còn tài xế bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị bẹp dúm nằm dưới taluy âm, cách mặt đường khoảng 10m. Khu vực này có hai hang đá vôi tự nhiên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và cùng người dân tìm nạn nhân mất tích.

“Nạn nhân bị rơi vào một địa hình hang đá vôi tự nhiên khá sâu. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân”, lãnh đạo Sở GTVT nói và cho biết, đoạn đường này hiểm trở, nhiều khúc cua và đã được cắm biển cảnh báo dốc dài, nguy hiểm nhưng chưa có hàng rào hộ lan.

