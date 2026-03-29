Bí mật cuộc gọi lúc 11 giờ trưa và cuộc vây bắt giữa rừng keo

Chân dung kẻ gieo rắc “cái chết trắng”

Vụ án bắt đầu lộ ánh sáng từ những ngày đầu tháng 3/2026, khi các trinh sát ma túy Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây cung cấp lẻ hồng phiến và heroin tại khu vực xã miền núi Hà Tĩnh. Đối tượng đứng sau những giao dịch mờ ám này là Nguyễn Trung Thành (SN 1975), trú tại thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Thành không phải là cái tên xa lạ với lực lượng chức năng nhưng với 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, Thành cũng là đối tượng có đủ kinh nghiệm và sự tinh ranh để đối phó với cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, vì hám lợi và muốn có tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2025, Thành đã móc nối với một đối tượng tên Cường (biệt danh Cường Mạo, trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) để đặt mua số lượng lớn ma túy trị giá 18 triệu đồng.

Sau khi nhận “hàng”, Thành "ngụy trang" bằng cách bỏ ma túy vào các ống nhựa nhỏ, bịt kín hai đầu bằng băng dính, sau đó giấu tất cả vào một ống sắt lớn đặt trong góc bếp. Sau đó, Thành bắt đầu hành vi xẻ nhỏ ma túy để bán cho các con nghiện như Lê Văn Dũng, Lê Đình Hùng, Phan Trọng Tài...

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Trung Thành.



Ngày 12/3/2026, sau khi bắt quả tang Phan Trọng Tài đang sử dụng ma túy vừa mua từ Thành, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Trung Thành. Tuy nhiên, với bản năng của một kẻ từng vào tù ra tội, Thành đã đánh hơi thấy nguy hiểm và nhanh chân bỏ trốn ngay trước khi lực lượng chức năng ập vào.

Quá trình khám xét tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ một lượng tang vật gồm: 216,1 gam Methamphetamine và 5,2 gam Heroin. Biết hành vi phạm tội đã bị cơ quan chức năng phát giác, Thành lo sợ và lên kế hoạch vượt biên sang Lào để trốn tránh sự trừng phạt.

Cuộc gọi lúc 11 giờ trưa và màn "giải cứu" kịch tính

Khi con đường vượt biên qua cửa khẩu bị chặn đứng do không có hộ chiếu, Thành rơi vào thế đường cùng. Ngày 14/3/2026, Thành liên lạc với Trần Quốc Hoàn (SN 1983, trú tại thôn 4, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) – một đối tượng cũng đầy "thành tích" bất hảo với tiền án về ma túy và chống người thi hành công vụ.

Đúng 11 giờ trưa ngày 15/3/2026, qua điện thoại, Thành hối thúc Hoàn: “Xuống nhà anh rồi trèo vô, tìm trên chạn bếp coi còn ma túy thì lấy chơi rồi chở anh đi ra đường 8 bắt xe để trốn”. Dù biết rõ Thành đang bị Công an truy đuổi ráo riết nhưng vì "nghĩa khí" mù quáng và bản tính coi thường pháp luật, Hoàn lập tức mượn xe máy, lao đến điểm hẹn tại khu vực xưởng cưa thuộc địa phận xã Mai Hoa.

Khi Thành vừa leo lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi. Thấy bóng dáng cảnh sát, Hoàn không hề nao núng mà tăng ga tháo chạy vào khu vực đường rừng, lợi dụng địa hình hiểm trở để Thành nhảy xuống xe, tẩu thoát vào rừng.

Sa lưới

Sự giúp sức của Hoàn chỉ giúp Thành lẩn trốn được thêm vài ngày. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 18/3/2026, Nguyễn Trung Thành đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thành đã tự nguyện giao nộp thêm 32,21 gam Heroin.

Kiểm sát viên và Điều tra viên tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Trung Thành và Trần Quốc Hoàn.



Trần Quốc Hoàn cũng bị triệu tập. Dù ban đầu quanh co chối tội nhưng trước các tài liệu chứng minh việc liên lạc và chở đối tượng bỏ trốn, Hoàn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi che giấu tội phạm của mình.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (khoản 4 Điều 251 BLHS) và Trần Quốc Hoàn về tội “Che giấu tội phạm” (khoản 1 Điều 389 BLHS). Những mức án tương xứng đang chờ đợi cả hai ở phía trước như một lời cảnh báo cho những kẻ coi thường pháp luật và gieo rắc tệ nạn cho xã hội.

Tác giả: Bá Mạnh - Anh Bắc

Nguồn tin: Báo Công Lý