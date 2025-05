Bị con gái tố ngoại tình, người bố có hành động gây phẫn nộ

Your browser does not support the video tag.

Một nữ chuyên viên thẩm mỹ trẻ tuổi đã bị sát hại trên một con đường ở Thành phố Islamshahr của Iran bởi chính bố mình. Người đàn ông được cho là đã tấn công con gái sau khi cô nói với mẹ rằng ông ta đang ngoại tình.

Fatemeh Soltani, 18 tuổi, đã bí mật làm việc tại một thẩm mỹ viện. Cô không dám kể cho gia đình về công việc của mình vì sợ bố mình.

Tuy nhiên, người bố đã phát hiện ra nơi làm việc của Fatemeh bằng cách đặt lịch hẹn thông qua số điện thoại được liệt kê trên trang Instagram của công ty cô. Khi Fatemeh nhận ra rằng chính bố mình là người đã đặt lịch hẹn, cô đã gọi điện cho mẹ mình trong sự hoảng loạn.

Người bố tấn công con gái vì bị tiết lộ chuyện ngoại tình.

...

Fatemeh đã bị bố sát hại ngay trước cửa tiệm, truyền thông địa phương đưa tin. Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy cảnh người bố nhảy ra khỏi xe, kéo cô xuống đất rồi đâm nhiều nhát.

Hành động này diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Người bố chỉ dừng lại khi có người qua đường hét lên. Theo tờ Dailymail, người cha đã bị bắt vì tội giết người.

Một người bạn thân của gia đình chia sẻ với truyền thông địa phương: "Fatemeh đã sống riêng một thời gian do bạo lực gia đình. Cô ấy cũng tự lập về tài chính".

Ủy ban Phụ nữ Iran đang lên án vụ việc và kêu gọi điều tra. Họ cho rằng nguyên nhân gốc rễ của bạo lực đối với phụ nữ nằm ở chế độ kỳ thị nữ giới.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn