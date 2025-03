Cực choáng: Gần 1,5 triệu người xem Pháo chất vấn ViruSs chuyện ngoại tình trực tiếp giữa đêm

Tối 28/3, ViruSs có buổi livestream trên Tiktok. Trong lúc chia sẻ, Pháo liên tục yêu cầu được mời vào để nói chuyện cùng. ViruSs sau đó đồng ý để Pháo livestream chung và từ đó tạo nên màn "combat" chất vấn chuyện ngoại tình gây sốc mạng xã hội.

Trong livestream, cả hai đối chất trực tiếp, có thời điểm "combat" cực căng để bảo vệ quan điểm của mình. Gây chú ý, ViruSs và Pháo chia sẻ có thời gian qua lại nhưng không công khai. Theo ViruSs, anh hẹn hò với Pháo nhưng không khẳng định yêu. Và sau thời gian bên nhau, nam streamer cảm thấy mình và Pháo không hợp, dẫn đến chia tay rồi mới tìm đến Ngọc Kem. ViruSs khẳng định không ngoại tình, thời gian rõ ràng giữa 2 mối quan hệ.

ViruSs gây sốc khi mời Pháo lên livestream chung và khiến mạng xã hội bùng nổ

Tuy nhiên, Pháo liên tục "check var" ViruSs khi khẳng định trong thời gian qua lại với mình, nam streamer đã hẹn hò với Ngọc Kem. Pháo chất vấn thẳng ViruSs có xem khoảng thời gian cả hai bên cạnh là yêu đương không thì ViruSs phản pháo đó chỉ là hẹn hò, và không hợp thì dừng lại, chưa gọi là yêu.

Trước chia sẻ của ViruSs, Pháo vừa bức xúc vừa bật khóc: "Anh xúc phạm, dám lên livestream, anh quá coi thường em, anh tưởng em không dám lên tiếng đúng không?". Những lý lẽ, chất vấn từ Pháo được đưa ra liên tục khiến ViruSs không thể "chen" vào bất cứ một lúc nào. Hàng loạt chia sẻ của Pháo khiến người xem ngỡ ngàng, không ít netizen ra mặt ủng hộ nữ rapper vì cô đưa ra những bằng chứng đáng tin. Sau khi Pháo thoát khỏi livestream, ViruSs cũng không đưa ra được lời phản pháo nào thuyết phục.

Cả hai liên tục cãi nhau cực căng thẳng trên livestream và có thời điểm ghi nhận gần 1,5 triệu người vào xem ViruSs và Pháo "combat".

Clip: Pháo và ViruSs "combat" trước sự theo dõi của gần 1,5 triệu người xem

... Sau buổi livestream, Pháo và ViruSs tiếp tục đối chất qua những bình luận trên mạng xã hội

Thời gian qua, ViruSs và Ngọc Kem kéo khán giả vào một drama tình cảm đúng nghĩa "căng như dây đàn": tố lăng nhăng, chia sẻ chi tiết chuyện riêng tư, livestream đáp trả, rồi cả những tin đồn chưa được kiểm chứng về việc có con... Thay vì dừng lại để xử lý trong im lặng, hai nhân vật chính lại liên tục đổ thêm dầu vào lửa bằng những buổi lên sóng căng thẳng, tự tin "vạch lá tìm sâu" nhau trước hàng triệu người theo dõi.

Sau khi Ngọc Kem lên tiếng, Pháo gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự trên story trang cá nhân: "Ngày hôm đấy tôi khóc như mưa nhưng vẫn cứ nghĩ và tự trách bản thân mình liệu có hiểu sai cho anh không. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra và cảm ơn những cô gái ngoài kia vì đã dám đứng lên để đi tiếp".

Thời điểm đó, chúng tôi đã liên hệ với Pháo và phía công ty quản lý của cô "phủ nhận hoàn toàn các thông tin liên quan không chính xác đến đời tư của nghệ sĩ".

Pháo có nhiều động thái ẩn ý sau khi drama tình ái của ViruSs và Ngọc Kem nổ ra

Tuy nhiên không lâu sau đó, Pháo khiến mạng xã hội nổ tung khi cho ra mắt những bản rap "diss" với nhiều chi tiết mà netizen soi ra khá trùng khớp với diễn biến trong câu chuyện của ViruSs và Ngọc Kem. Cô không nhắc tên ai, không một chữ "ViruSs" trong MV, không một buổi livestream giãi bày. Nhưng ngay khoảnh khắc Pháo tung Sự Nghiệp Chướng, cộng đồng mạng đã tự có những suy đoán.

Trong bài Sự Nghiệp Chướng của Pháo có chi tiết bông hồng trong câu rap "Một nhành hồng em để lại từ biệt; Những món quà từ người khác xin lỗi em từ khước". Bên dưới phần mô tả MV, Pháo còn để lại tái bút "Hoa hồng ảo thuật chính xác là Hoa hồng ảo thuật, không gì khác". Trong livestream của Ngọc Kem, cô từng chất vấn ViruSs về việc "bông hồng ảo thuật" để quên ở nhà anh. Từ chi tiết này khiến cư dân mạng gợi nhớ đến những lời tố cáo mà Ngọc Kem từng dành cho người yêu cũ.

Bản rap diss Sự Nghiệp Chướng sau đó của Pháo khiến cư dân mạng nghi vấn cô có liên quan đến drama của ViruSs, và đến tối 28/3 thì mọi chuyện được xác nhận sau buổi "combat" của nữ rapper với ViruSs

