Biệt thự 200 tỷ đại gia xây chỉ để lái xe và giúp việc ở

Dù không sống tại đây, gia chủ vẫn đầu tư nội thất sang trọng, nhập khẩu từ nước ngoài, sẵn sàng cho tương lai khi các con ra Hà Nội học.

Cách đây không lâu, kênh YouTube NhaTo giới thiệu một căn biệt thự trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Biệt thự rộng 500m2, diện tích xây dựng 200m2, còn lại là đất trồng cây xanh, sân vườn. Ảnh chụp màn hình

Tầng 1 là không gian phòng khách và bếp rộng thoáng, được bố trí nhiều đồ gỗ óc chó Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Ấn tượng hơn cả là đèn treo, tạo sự sang trọng cho khu vực chung. Ảnh chụp màn hình

Trần nhà cao 6 mét giúp biệt thự luôn thông thoáng. Ảnh chụp màn hình

Tầng 2 gồm 3 phòng ngủ, trong đó, phòng ngủ master được bài trí nhiều chi tiết làm từ gỗ óc chó và da nhập khẩu. Ảnh chụp màn hình

Phòng ngủ dành cho các con sử dụng gỗ sồi Mỹ nhập khẩu, với tone màu sáng hơn, thiên về vàng, nâu nhạt. Ảnh chụp màn hình

Phòng tắm sử dụng thiết bị cao cấp, hiện đại nhất hiện nay. Mỗi phòng vệ sinh trong nhà ngốn gần 300 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Trong nhà còn có các phòng giải trí như phòng thư giãn, giường gội đầu dưỡng sinh, phòng xông hơi...Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, gia chủ không sống tại đây, chủ yếu để bác lái xe và hai cô giúp việc chăm nom. Ảnh chụp màn hình

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

