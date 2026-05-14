Phẫn nộ với nụ cười máu lạnh của trùm ma túy Bùi Đình Khánh trong phiên tòa ở Quảng Ninh

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh có sự tham gia của Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú tại tổ 6, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cùng 18 đồng phạm.

Đáng nói, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 13/5, thái độ của bị cáo Bùi Đình Khánh khi xuất hiện tại phiên tòa khiến nhiều người phẫn nộ.

Khi được cơ quan chức năng dẫn giải đến tòa, khi nhiều máy ảnh hướng về phía mình để ghi nhận, chụp ảnh Bùi Đình Khánh liên tục nghiêng mặt, tỏ thái độ khó chịu và nói "Tắt flash đi nhà báo ơi".

Trong suốt quá trình Hội đồng xét xử thẩm vấn, bị cáo Khánh giữ thái độ khá bình thản, trả lời rành rọt nhiều câu hỏi. Thỉnh thoảng, bị cáo còn nở nụ cười và đưa mắt quan sát xung quanh phòng xử án.

Thái độ thản nhiên của Bùi Đình Khánh tại phiên tòa đã khiến nhiều người tham dự không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt khi bị cáo đang bị xét xử trong vụ án ma túy nghiêm trọng với nhiều đồng phạm liên quan.

Bị cáo Bùi Đình Khánh nở nụ cười trong phiên xét xử sơ thẩm khiến nhiều người phẫn nộ

Trong suốt phiên tòa, Bùi Đình Khánh giữ thái độ bình tĩnh, trả lời rành mạch các câu hỏi của HĐXX

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú P.Việt Hưng, Quảng Ninh) bị truy tố các tội giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định Bùi Đình Khánh là mắt xích trung tâm kết nối nguồn heroin từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh trực tiếp tham gia điều hành vận chuyển, tập kết ma túy và thuê căn hộ tại chung cư GreenBay Garden (P.Bãi Cháy, Quảng Ninh) để cất giấu heroin cùng nhiều vũ khí quân dụng.

Nguồn gốc số ma túy đặc biệt lớn trong vụ án được xác định liên quan Ngô Văn Tuyên (trú Phú Thọ). Trước khi bị bắt trong vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (áo đen, bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh) tại tòa.

Sau đó, Hà Thương Hải và Nguyễn Thị Phương đào lấy số heroin này rồi tìm cách tiêu thụ. Khi biết Hải và Phương đang nắm giữ nguồn hàng lớn, Bùi Đình Khánh tham gia bàn bạc, tìm đầu ra tại Quảng Ninh.

Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh cùng Hà Thương Hải giữ vai trò chính trong việc chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch ma túy và chống trả nếu bị phát hiện.

Để vận hành đường dây, Bùi Đình Khánh phân công nhiều người tham gia vận chuyển, cảnh giới và hỗ trợ giao dịch. Nguyễn Văn Linh nhiều lần lái xe chở heroin từ Phú Thọ xuống Hà Nội và Quảng Ninh. Hà Quang Sơn tham gia nạp đạn vào các hộp tiếp đạn súng AK, cảnh giới và hỗ trợ bỏ trốn sau khi vụ án bị bại lộ.

Theo kế hoạch, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm thống nhất bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng mỗi bánh cho một đối tượng tên Thanh, hẹn giao dịch tại khu vực Bãi Cháy tối 17.4.2025.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Hữu Đằng bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi đang cất giấu 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg.

Ngay sau khi biết đồng phạm bị bắt, Bùi Đình Khánh cùng nhóm liên quan dùng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm và cướp lại số ma túy.

Tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân và trạm thu phí Việt Hưng, Bùi Đình Khánh sử dụng súng AK bắn nhiều phát về phía lực lượng truy bắt. Một viên đạn trúng thiếu tá Nguyễn Đăng Khải khiến cán bộ này hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ hơn 13,1 kg heroin cùng nhiều loại ma túy tổng hợp, súng AK, súng colt, lựu đạn, hàng trăm viên đạn và nhiều tang vật liên quan.

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh bỏ trốn qua nhiều địa phương. Một số bị cáo khác bị truy tố về hành vi che giấu tội phạm do hỗ trợ Khánh thuê xe, chuyển tiền và giữ liên lạc trong thời gian lẩn trốn.

Theo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo hoạt động có tổ chức, sử dụng số lượng lớn ma túy và chuẩn bị vũ khí quân dụng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm dự kiến diễn ra trong 3 ngày. HĐXX sẽ tiếp tục làm rõ vai trò từng bị cáo và toàn bộ đường dây ma túy liên tỉnh này.

Ảnh, Clip: Như Hoàn

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn