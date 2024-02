Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đường dây ma túy lớn từ nước ngoài thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, qua huyện Diễn Châu rồi đi ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình để vận chuyển trái phép chất ma túy và thường xuyên thay đổi phương tiện, tuyến đường di chuyển, phương thức liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hai đối tượng Phạm Văn Tiến và Đinh Bạt Long.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện xác định mắt xích quan trọng trong đường dây là Phạm Văn Tiến (SN 1983, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Đinh Bạt Long (SN 1985, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Được biết, đây là 2 đối tượng này có biểu hiện bất minh về kinh tế, có quan hệ, liên lạc với nhiều đối tượng liên quan đến ma túy trong và ngoài địa bàn; đồng thời thường xuyên cùng nhau có mặt tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, di chuyển qua huyện Diễn Châu ra các tỉnh phía Bắc.

Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa đường dây này. Quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định tối 26/2/2024, Tiến và Long lấy lượng lớn ma túy ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Xác định thời điểm đã chín muồi, ban chuyên án quyết định phá án.

Tang vật thu giữ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, chiều 26/2/2024, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 75 CBCS phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an tổ chức theo dõi, đón lõng trên tuyến đường di chuyển lên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Nghi Sơn.

Đến khoảng 21h5 cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tiến và Đinh Bạt Long về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; thu giữ 15 bánh heroin. Qua đó, chặt đứt 1 đường dây ma túy lớn đi qua địa bàn. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, Phạm Văn Tiến và Đinh Bạt Long đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

