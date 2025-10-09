Bắt đối tượng truy nã sau 30 năm lẩn trốn

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy



Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Bích Thủy nguyên là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà (nay là Agribank Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Trong quá trình công tác, lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, Thủy đã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và cá nhân, với tổng số tiền 382.250.000 đồng. Từ tháng 2/1995 đến tháng 8/1995, Thủy nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có vật cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy tại cơ quan Công an



Sau khi sự việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995. Ngày 04/10/1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can số 28 đối với Nguyễn Thị Bích Thủy về hành vi “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngày 05/10/1995, Cơ quan CSĐT tiếp tục ban hành Quyết định truy nã số 03 đối với Thủy.

Sau khi bỏ trốn, Thủy di chuyển qua nhiều địa phương để che giấu tung tích. Ban đầu, Thủy đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) làm nghề chế biến hải sản đông lạnh cho một cơ sở tư nhân; đến năm 1997, Thủy tiếp tục di chuyển đến Kiên Giang, làm thuê, sinh sống và có một con gái. Đến năm 2004, Thủy cùng con chuyển đến ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh Bình Dương (nay thuộc xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh), tiếp tục làm thuê và thay tên đổi họ thành “Ngọc” nhằm tránh bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy



Với sự kiên trì, quyết tâm cao của lực lượng truy nã tội phạm, cùng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh đã xác định được nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ an toàn đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy sau 30 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc người lao động nghèo.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt sau 30 năm lẩn trốn thể hiện cho tinh thần mưu trí, kiên trì, bản lĩnh của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh truy bắt tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân.

Tác giả: Hồng Nhung - Bùi Hải

Nguồn tin: conganhatinh.gov.vn