Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa

Trước đó, Nghĩa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quá trình điều tra, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị người dân khi phát hiện Nghĩa hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an gần nhất.

Đối tượng Nghĩa.

Đề nghị gia đình vận động, thuyết phục đối tượng nhanh chóng đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh), ĐT: 0978181911.

Tác giả: N.M

Nguồn tin: cand.com.vn