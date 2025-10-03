Vì sao "hot girl" Lê Phạm Hiểu Ly bị truy nã?

Ngày 15/9, báo Công an Nhân dân đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tên gọi khác là Meo, Ly Meo; SN 2001, thường trú tổ 9 thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Lê Phạm Hiểu Ly đã bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm", nhưng bị can này đã bỏ trốn từ ngày 31/12/2024, chỗ ở trước khi trốn A05-12 chung cư HT Pearl, 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Được biết, đối tượng Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến vụ án Công an quận Tân Bình (cũ) điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vào năm 2024.

Ngày 16/8/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng 21 bị can về các tội: Mua bán, Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 23kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Theo báo Dân Việt, Lê Phạm Hiểu Ly bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 17/6. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải ban hành lệnh truy nã vào ngày 7/8. Mới nhất là ngày 15/9.

Công an TP.HCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Phòng PC01, Công an TP.HCM theo số điện thoại 0936.352.979 hoặc 069.3187.680.

Bất cứ ai chứa chấp hoặc bao che cho đối tượng đang bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tố Uyên (T/h)

