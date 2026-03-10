Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ, nhiệt độ giảm 3 - 4 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (09/03), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ giảm khoảng 3–4 độ.

Dự báo trên đất liền, đêm 09/03, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 14–17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Tại khu vực Hà Nội, trời có mưa vài nơi; từ đêm 09–10/03 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15–17 độ.

Trên biển, tại vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0–3,5m. Từ ngày 10/3 gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 3,0–5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao 2,0–4,0m. Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao 2,0–4,0m.

Về nhiệt độ, đêm 09/03 và ngày 10/03, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ (vùng núi dưới 14 độ), nhiệt độ trung bình 18–20 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 20–22 độ.

Đêm 10/03 và ngày 11/03, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ (vùng núi dưới 13 độ), nhiệt độ trung bình 19–21 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 21–23 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 09/03 đến ngày 10/03, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

