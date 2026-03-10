Hà Tĩnh có xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về một doanh nghiệp nợ lương

Ngày 10/3, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh Phạm Anh Hào cho biết, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đến nay, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh tại thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1 (KCN Đại Kim, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) vẫn chưa thể vận hành hoạt động trở lại vì không có công nhân đến làm việc. Lý do là toàn bộ 340 công nhân của Công ty đang đình công vì bị nợ lương tháng 1, 2/2026 và tiền thưởng Tết.

Theo báo cáo của xã Sơn Kim 1, trước đó, vào lúc 13h ngày 26/2/2026 tại Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh có khoảng hơn 200 công nhân của Công ty tập trung đông người khu vực nhà ăn của Công ty với mục đích yêu cầu Công ty chi trả tiền lương tháng 1 và tiền thưởng Tết, thanh toán tiền bảo hiểm xã hội còn nợ của công nhân.

Lãnh đạo Công ty nhiều lần hứa trả lương nhưng rồi thất hứa khiến người lao động chưa quay lại nhà máy làm việc kể từ sau kỳ nghỉ Tết.



Trước tình hình đó Ban lãnh đạo Công ty đã trực tiếp đối thoại, mong công nhân thông cảm chia sẻ và hứa từ thời điểm này đến ngày 3/3/2026 sẽ chi trả 100% lương tháng 1 và 50% tiền thưởng Tết 2026, đến ngày 10/3/2026 sẽ chi trả tiền lương của 10 ngày công tháng 2 và 50% tiền thưởng Tết còn lại. Đến 15h45 cùng ngày công nhân ra về, tình hình ANTT được đảm bảo.

Theo báo cáo của Công đoàn cơ sở Công ty CP may Five Star Hà Tĩnh, theo quy định thì tiền lương tháng 1/2026 sẽ được thanh toán vào ngày 10/2/2026. Tuy nhiên, đến ngày trả lương thì Giám đốc Công ty là ông Mr.Brian thông báo chậm lương và sẽ được trả vào ngày 12/2 kèm theo 50% tiền thưởng Tết. Đến hẹn, Công ty lại thông báo đã có hóa đơn chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam nhưng đến ngày 13/2 Công ty vẫn chưa nhận được tiền, mặc dù đây là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Do đó, toàn bộ 340 công nhân không có lương tháng 1/2026 và tiền thưởng Tết (1 tháng lương cơ bản) như lãnh đạo công ty đã cam kết, với tổng số tiền khoảng 2,6 tỷ đồng. Về chế độ bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế, theo báo cáo đến nay Công ty vẫn còn nợ tháng 12/2025 và tháng 1, 2/2026 của người lao động với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Theo kế hoạch, lịch làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết là ngày 23/2/2026 nhưng do chưa có lương nên nhà máy vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.



Ngày 24/2/2026, Giám đốc Công ty là ông Mr.Brian thông báo qua nhóm Zalo với nhóm công nhân là chờ thêm một ngày, đến ngày 25/2 chắc chắn sẽ có lương và tiền thưởng Tết như đã cam kết, tuy nhiên đến ngày này công ty vẫn chưa nhận được tiền từ Hàn Quốc chuyển về dẫn đến việc cam kết trả tiền lương của giám đốc theo kế hoạch vẫn không thực hiện được.

Ngày 4/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký công văn yêu cầu Sở Nội vụ Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động tại Công ty CP May Fivestar Hà Tĩnh (tiền lương, thời hạn trả lương; quy chế, thoả thuận về thưởng, các chế độ khác có liên quan; đối thoại tại nơi làm việc; phương án sử dụng lao động…); theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động, việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, không đầy đủ, kịp thời xử lý và kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình, đảm bảo ANTT tại doanh nghiệp và khu vực liên quan; chủ động phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp, không để bị lợi dụng, kích động, gây rối; phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để xử lý khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, khâu nối và có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định, không để gián đoạn sản xuất và tuyệt đối không để xảy ra việc ảnh hưởng ANTT.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, đến sáng ngày 9/3/2026, tại công ty chỉ có 1 quản lý người Hàn Quốc, 1 phiên dịch và 1 bảo vệ. Đến 16h cùng ngày, bên phía Hàn Quốc vẫn chưa chuyển tiền lương cho người lao động nên phiên dịch của công ty đã rời công ty về quê.

Theo thông tin nắm bắt từ Công đoàn công ty, người lao động dự kiến sẽ tập trung ở nhà máy từ ngày 10/3/2026 để yêu cầu lãnh đạo công ty thanh toán lương, thưởng và bảo hiểm còn nợ.

Từ ngày 10/3, người lao động dự kiến sẽ tập trung trở lại Công ty để đòi tiền lương, tiền thưởng Tết và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.



Trước đó, tháng 11/2023, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh buộc phải tạm dừng hoạt động sau hơn 6 năm thành lập do những khó khăn về hàng hóa và tài chính. Đến từ đầu tháng 2/2025, Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh chính thức được chuyển nhượng và thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Cosmo (Hàn Quốc). Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này được cho là chưa hoàn tất liên quan đến việc mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đến ngày 4/2/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh mới có Công văn xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, nội dung cho biết, Công ty Cổ phần May Five Star Hà Tĩnh có nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và hiện đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn biên giới. UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo và đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét cho ý kiến về hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư để chỉ đạo thực hiện các nội dung tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.



