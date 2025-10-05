Bão Matmo mạnh cấp 12, giật cấp 15 đang cách Quảng Ninh 550km, chiều nay vào vịnh Bắc Bộ

Dự báo vị trí và hướng đi của bão Matmo lúc 4h sáng 5-10 - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 5h sáng 5-10, tâm bão Matmo đang ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía đông đông nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo trong sáng đến chiều nay, bão Matmo tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).
Đến 16h chiều nay, tâm bão ở trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía đông đông nam, cường độ bão lúc này khả năng vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Trong chiều tối nay và đêm nay, bão đi vào vịnh Bắc Bộ và hướng về vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ bão khả năng suy yếu dần.
4h sáng mai, tâm bão ở trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng, cường độ bão lúc này khả năng mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12.
Trong rạng sáng đến sáng mai, bão đi vào đất liền Quảng Ninh rồi đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Ảnh vệ tinh bão Matmo lúc 5h sáng 5-10 - Ảnh: NCHMF
Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ đêm nay 5-10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnhdần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11.
Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.
Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối nay.
Từ đêm nay đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to,lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.
Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất totrên 200mm.
Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng mai (6-10) đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ đồng hồ gây ra ngập ungs ở vùng trũng thấp, khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Đồng thời cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Hôm nay ở vùng biển tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6- 8m, biển động dữ dội.
Từ chiều nay, vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.
Từ tối nay, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.
