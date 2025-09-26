Bão Bualoi sẽ vào Biển Đông đêm nay, dự báo đi nhanh, hướng về miền Trung

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 1h sáng 26-9 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng nay, tâm bão Bualoi đang ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng Việt Nam cho thấy sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h, hướng về quần đảo Hoàng Sa (ngày 28-9) và vùng biển các tỉnh miền Trung (29-9) với cường độ tiếp tục tăng, có khả năng đạt cấp 12-13 (bão rất mạnh). Sau đó, bão có thể đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày 29-9.

Cụ thể, dự báo trong ngày và đêm nay (24 giờ tới), bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30km/h, đi vào Biển Đông.

1h sáng mai, tâm bão Bualoi ở trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Trong ngày và đêm 27-9, bão tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh lên.

...

1h sáng 28-9, tâm bão ở trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong ngày và đêm 28-9, bão tiếp tục đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h, hướng về vùng biển các tỉnh miền Trung và cường độ tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

1h sáng 29-9, tâm bão Bualoi ở trên vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, cường độ bão lúc này mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Trong ngày 29-9, bão tiếp tục đi nhanh theo hướng tây tây bắc và có khả năng đi vào đất liền (đổ bộ) vào các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối ngày 26-9, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Chí Tuệ



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

