CLB Hà Tĩnh mất “hòn đá tảng” ở vòng 14 V-League 2025/2026

Theo lịch thi đấu V-League 2025/2026, Hà Tĩnh vs SLNA sẽ đối đầu vào lúc 18h00 ngày 28/2 trong khuôn khổ vòng 14. Đáng chú ý, đội chủ nhà sẽ không có được lực lượng mạnh nhất để bước vào cuộc đối đầu quan trọng này.

Cụ thể, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Helerson Mateus Do Nascimento do án treo giò. Cầu thủ người Brazil đã nhận đủ ba thẻ vàng theo quy định, buộc phải ngồi ngoài theo điều lệ của ban tổ chức giải.

Trung vệ Helerson bị treo giò ở vòng 14 V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)



Sự vắng mặt của Helerson là tổn thất cực lớn bởi anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự Hà Tĩnh từ đầu mùa. Trung vệ cao 1m90 không chỉ mạnh trong tranh chấp mà còn đóng vai trò thủ lĩnh, góp phần tạo nên tấm lá chắn vững chắc trước khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Tùng.

...

Mùa này, Helerson đã thi đấu trọn vẹn cả 13 trận với tổng cộng 1170 phút, đồng thời đóng góp 2 bàn thắng quan trọng. Những con số này cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của ngoại binh người Brazil trong hệ thống phòng ngự mà HLV Nguyễn Công Mạnh xây dựng.

Không chỉ ổn định ở mùa giải hiện tại, Helerson còn duy trì phong độ bền bỉ kể từ khi gia nhập Hà Tĩnh từ mùa 2024/2025. Anh từng ra sân toàn bộ 25 trận mùa trước với hơn 2000 phút thi đấu, trở thành một trong những trung vệ ngoại binh ổn định nhất giải.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng, việc mất đi “hòn đá tảng” nơi hàng thủ càng khiến tình hình thêm khó khăn.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: Báo VOV