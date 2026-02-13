Bắc Kinh phản ứng sau khi Nhật Bản bắt giữ tàu cá và thuyền trưởng Trung Quốc

Tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngoài khơi đảo Uotsuri trên Biển Hoa Đông ngày 27-4-2024 - Ảnh: REUTERS/KYODO

Theo Hãng tin AFP, vụ việc xảy ra ngoài khơi miền nam Nhật Bản vào hôm 12-2, chỉ ba tháng sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae gợi ý Nhật Bản sẽ can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan.

Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng với vụ bắt giữ tàu cá, kêu gọi Tokyo bảo vệ quyền lợi của các thuyền viên Trung Quốc.

"Hy vọng Nhật Bản nghiêm túc tôn trọng thỏa thuận nghề cá Trung - Nhật, thực thi pháp luật một cách công bằng và bảo đảm sự an toàn cũng như quyền lợi hợp pháp của các thuyền viên Trung Quốc" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13-2.

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết thuyền trưởng của con tàu nói trên đã được yêu cầu dừng tàu để kiểm tra vào hôm 12-2, nhưng tàu "không tuân thủ và bỏ chạy".

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, cơ quan này bắt giữ một tàu cá Trung Quốc

"Do đó, thuyền trưởng của tàu đã bị bắt giữ ngay trong ngày" - cơ quan này thông tin.

Phía Nhật Bản cho biết con tàu tên Qiong Dong Yu lúc đó đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách đảo Meshima thuộc quần đảo Goto 89,4 hải lý (166 km) về phía nam - tây nam.

Tàu chở 11 người, được mô tả là một "tàu đánh bắt bằng lưới hổ", thường đánh bắt các loài cá như cá thu và cá nục.

Thuyền trưởng được xác định là công dân Trung Quốc tên Zheng Nianli (47 tuổi), trong khi tình trạng của 10 người còn lại trên tàu vẫn chưa rõ.

"Để ngăn chặn các hoạt động đánh bắt trái phép của tàu nước ngoài, chúng tôi sẽ tiếp tục có hành động kiên quyết và tham gia vào các hoạt động thực thi pháp luật" - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara tuyên bố.

Trung Quốc hiện có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và đã nhiều lần xảy ra các sự cố xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Vụ bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc ngoài khơi các đảo này ở Biển Hoa Đông vào năm 2010 đã trở thành sự cố ngoại giao nghiêm trọng.

Trung - Nhật căng thẳng Quan hệ Nhật - Trung xấu đi từ tháng 11-2025, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và khiến Tokyo có phản ứng quân sự. Phát biểu của bà Takaichi lúc đó khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước. Đầu tuần này Thủ tướng Takaichi cho biết dưới sự lãnh đạo của bà, Nhật Bản sẽ tăng cường phòng thủ và kiên quyết bảo vệ lãnh thổ. Bà cũng nói rằng mình "sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng "đối thoại chân thành phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau". "Miệng nói đối thoại nhưng lại hành động đối đầu. Không ai có thể chấp nhận kiểu đối thoại như vậy. Nếu Nhật Bản thực sự muốn phát triển quan hệ chiến lược và cùng có lợi với Trung Quốc, điều đó rất đơn giản và rõ ràng: hãy rút lại những phát biểu sai lầm của bà Takaichi về Đài Loan" - ông Lâm Kiếm nói hôm 10-2.

