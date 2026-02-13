Ông Tập Cận Bình chúc Tết quân đội Trung Quốc, đề cập cuộc chiến chống tham nhũng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của quân đội nước này tại Tòa nhà Bát Nhất ở thủ đô Bắc Kinh vào chiều 10/2, đồng thời gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán tới toàn thể quân nhân thông qua liên kết video.

Theo bản tin của hãng thông tấn Tân Hoa ngày 11/2, ông đã nói chuyện qua video với 9 đơn vị thuộc các quân binh chủng và cảnh sát vũ trang, trong đó có các lực lượng hải, lục, không quân, tên lửa và không gian mạng.

Hình ảnh buổi nói chuyện trên bản tin CCTV tối 11/2

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả “năm vừa qua là một năm rất khác thường và phi thường”. Quân đội Trung Quốc đã “đi sâu thúc đẩy chỉnh huấn chính trị, ứng phó hiệu quả với các rủi ro và thách thức, trải qua tôi luyện mang tính cách mạng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng”.

Ông cũng đánh giá cao việc toàn thể sĩ quan và binh sĩ nước này, đặc biệt là ở cấp cơ sở, đã “kiên định nghe theo Đảng và đi theo Đảng”, trung thành, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ, chứng tỏ được năng lực và sự đáng tin cậy của mình.

...

Ông yêu cầu quân đội tăng cường trực chiến sẵn sàng chiến đấu, duy trì trạng thái cảnh giới, “xử lý kịp thời và hiệu quả mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra” để bảo vệ an ninh quốc gia và hạnh phúc của người dân trong dịp Tết.

Buổi nói chuyện có sự tham gia của ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch duy nhất còn lại của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC).

Trước đó, hôm 24/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra thông báo về việc điều tra các quan chức cấp cao hàng đầu trong quân đội, gồm ông Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch CMC và ông Lưu Chấn Lập, Ủy viên CMC, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp CMC, vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Liên tiếp những ngày sau đó cho đến đầu tháng 2, Báo Quân giải phóng - cơ quan ngôn luận của CMC - đã đăng các bài xã luận và bình luận, khẳng định việc điều tra các quan chức này là “thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng”, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sự nghiệp “cường quân”, tức xây dựng quân đội hùng mạnh của Trung Quốc.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: vov.vn