Iran tung video kho vũ khí ngầm: "Hãy đợi hồi chuông tử thần vang lên lần nữa"

Tác giả: Thu Hương
Nguồn tin: Báo Người Lao Động
Iran hé lộ kho UAV dưới lòng đất gắn sẵn tên lửa kèm lời đe dọa đầy ám ảnh: "Hãy đợi hồi chuông tử thần vang lên một lần nữa".
