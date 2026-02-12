Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung Quốc bị điều tra

Ông Dịch Luyện Hồng (Yi Lianhong), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 14. Ảnh: Alamy



Theo Tân Hoa Xã, ngày 10/02, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã công bố thông tin chính thức ông Dịch Luyện Hồng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ông Dịch Luyện Hồng, 66 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Nam, bắt đầu sự nghiệp vào tháng 8 năm 1976 và gia nhập Đảng vào tháng 6 năm 1985. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX.

Ông kinh qua nhiều chức vụ khác nhau. Sau vài năm làm việc tại tỉnh Liêu Ninh, ông đến tỉnh Giang Tây và trở thành Bí thư tỉnh ủy Giang Tây vào năm 2021.

Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang. Tháng 11/2024, ông trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Quốc hội Trung Quốc, cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 29/1, ông Tôn Thiệu Sính (Sun Shaocheng), người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh, Bí thư Khu tự trị Nội Mông và hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Xã hội của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, đã bị giám sát và điều tra.

...

Tiếp đó, vào ngày 31/1, ông Vương Tường Hỷ (Wang Xiangxi), Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp, cũng bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật.

Theo Chinadaily, cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, ông Trương Kiến Hoa (Zhang Jianhua), nguyên Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, đã chính thức bị cáo buộc nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Trương bị cáo buộc lợi dụng hàng loạt chức vụ - bao gồm Vụ trưởng Vụ Tài chính và Kiểm toán, Kỹ sư trưởng và Phó Cục trưởng - để trục lợi. Đáng chú ý, cơ quan kiểm sát khẳng định ông không chỉ nhận hối lộ khi đang tại chức mà còn tiếp tục lợi dụng ảnh hưởng sau khi nghỉ hưu để thu lợi bất chính thông qua các quan chức đương nhiệm. Hành vi này cấu thành tội nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng để nhận hối lộ với quy mô tài sản đặc biệt lớn.

Dưới sự ủy quyền của cơ quan quốc gia, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Trương.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 14 cán bộ cao cấp (thuộc diện Trung ương quản lý) bị điều tra, bao gồm cả những nhân vật quyền lực trong quân đội như Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Lưu Chấn Lập.

Tờ PLA Daily khẳng định việc quyết liệt bài trừ tham nhũng là bước đi tất yếu nhằm "quét sạch các rào cản cản trở sự nghiệp cường quân", đồng thời khơi dậy tinh thần tiến công và ý chí vượt khó trong toàn lực lượng.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: znews.vn