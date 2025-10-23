Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 23/10, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h.

Trên biển, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Nước dâng do gió mạnh vùng ven bờ: Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới TP Đà Nẵng có nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3-0,6m.

Cảnh báo ven biển, cửa sông từ Nam Quảng Trị tới TP Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió mạnh gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3.

