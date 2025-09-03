Tháng 9 vào chính vụ bão, miền Bắc lại sắp đón mưa to "sầm sập"

Tháng 9 vào chính vụ bão

Theo dự báo thời tiết miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng, nhiệt tăng cao nhất có nơi trên 34 độ; chỉ còn mưa rào và giông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm (tập trung chiều và tối).

Chiều tối và tối nay, từ Tp.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>90mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/9, ngày nắng đến 34 độ; chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Tiền Phong, miền Bắc sẽ có hai ngày (3-5/9) ít mưa, ngày nắng trước khi đón mưa dông rải rác vào khoảng đêm 5 đến ngày 7/9. Các khu vực khác trên cả nước sẽ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, ít mưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tháng 9 bước vào chính vụ bão, nguy cơ mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa.



Sang tháng 9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời tiết còn nhiều biến động do tác động của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới...

Thời kỳ này, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Gia Lai tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%, các khu vực còn lại ở mức xấp xỉ.

Đáng lưu ý, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các nơi khác trên cả nước trong tháng nhiều ngày có mưa rào và giông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Theo Vietnamnet chuyên gia khí tượng lưu ý, các đợt mưa lớn tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tại đồng bằng, mưa lớn dồn dập thời gian ngắn khả năng gây ngập úng.

Trong khi đó, thời kỳ này, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong khoảng nửa đầu tháng 9.

Bên cạnh đó, theo nhận định của cơ quan khí tượng, tháng 9 có khả năng xuất hiện khoảng 2–3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước nhìn chung xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ - Nam Bộ cao hơn khoảng 0,5-1 độ.

"Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", cơ quan khí tượng nhấn mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, tháng 9 là giai đoạn chính vụ bão. Người dân, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần chủ động các phương án phòng ngừa, ứng phó với thời tiết cực đoan để giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết ngày 3/9/2025

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ .

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trung tâm Dự khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khu vực này có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

