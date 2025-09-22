Ấn tượng nhà ngói đỏ nhấp nhô tại Nghệ An

Tọa lạc tại Nghệ An, ngôi nhà có tổng diện tích 120m2, lấy cảm hứng từ cấu trúc ngôi nhà nông thôn truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Triệu Chiến
Điểm nhấn của căn nhà đến từ mái ngói lạ lẫm. Thay vì kiểu mái ngói thường thấy, kiến trúc sư chia mái nhà làm ba nhằm mục đích tạo bóng, giảm bề mặt tiếp xúc với mặt trời, qua đó làm mát căn nhà. Ảnh: Triệu Chiến
Nhờ cách xử lý này, công trình có vẻ độc đáo nhưng vẫn hòa hợp với cảnh quan xung quanh. Ảnh: Triệu Chiến
Dưới phần mái thiết kế cửa sổ nhỏ giúp nhà lưu thông gió tốt hơn. Ảnh: Triệu Chiến
Do chi phí hạn chế, kiến trúc sư đưa ra giải pháp thiết kế không gian tương đối đơn giản, thông thoáng, dễ thi công. Ảnh: Triệu Chiến
Nhà gồm một phòng khách, một phòng bếp kết hợp phòng ăn, hai phòng ngủ và các khu vực khác. Ảnh: Triệu Chiến
...
Phòng ngủ nhỏ gọn mà thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên nhờ sử dụng cửa kính lớn. Ảnh: Triệu Chiến
Phòng bếp rộng thoáng nhờ cách bài trí nội thất đơn giản, gọn gàng. Ảnh: Triệu Chiến
Khu vườn nhỏ trồng nhiều cây xanh, có giàn dây leo và mái hiên. Ảnh: Triệu Chiến
Cây xanh tạo cảm giác tươi mát, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Triệu Chiến
Không gian nghỉ ngơi, thư giãn bình yên. Ảnh: Triệu Chiến
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn