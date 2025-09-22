Ấn tượng nhà ngói đỏ nhấp nhô tại Nghệ An

Điểm nhấn của căn nhà đến từ mái ngói lạ lẫm. Thay vì kiểu mái ngói thường thấy, kiến trúc sư chia mái nhà làm ba nhằm mục đích tạo bóng, giảm bề mặt tiếp xúc với mặt trời, qua đó làm mát căn nhà. Ảnh: Triệu Chiến