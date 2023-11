5 người chết do mưa lũ, miền Trung tiếp tục mưa rất to, ngập lụt diện rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 16-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo, ngày 16-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-6 m, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, biển động.

Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo ngày 16-11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngày và đêm 16-11, ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm; Quảng Trị và khu vực từ Phú Yên đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 17-11, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

5 người chết, mất tích do mưa lũ Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 15-11, mưa lớn, ngập lụt đã làm 2 người chết, 3 người mất tích ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế; 6 thôn bản tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị chia cắt; 3 huyện: Đắk Rông, Triệu Phong, Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) ngập sâu từ 0,2-1 m; 8 huyện, thị, TP ở Thừa Thiên - Huế bị ngập từ 0,3-1,5 m.

