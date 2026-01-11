Hà Tĩnh quyết liệt tháo gỡ ‘điểm nghẽn’ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận diện 8 nhóm "điểm nghẽn" từ cơ sở

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sau khi Văn bản số 07 được ban hành vào ngày 4/1/2026 về việc rà soát khó khăn, toàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 266 nội dung kiến nghị từ các xã, phường. Các kiến nghị này tập trung vào 8 nhóm lĩnh vực chính, phản ánh thực tế những bất cập phát sinh khi chuyển đổi mô hình quản lý.

Nổi cộm nhất là vấn đề đầu tư, tài chính và tài sản công. Nhiều địa phương phản ánh tình trạng thiếu kinh phí khi các nhiệm vụ được chuyển từ cấp huyện về xã, sự lúng túng trong phân cấp quản lý dự án đầu tư công và những vướng mắc trong việc thanh lý tài sản công sau sắp xếp. Bên cạnh đó, nhu cầu bổ sung phương tiện phục vụ công tác cũng được đề xuất.

Ở khía cạnh nhân sự và an sinh xã hội, các xã, phường đang đối mặt với tình trạng thiếu biên chế chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. Cơ sở vật chất tại trường học và trạm y tế xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Ngoài ra, việc sắp xếp cán bộ dôi dư, chế độ cho cán bộ không chuyên trách và sự thiếu hụt cán bộ tư pháp - hộ tịch cũng là những bài toán nan giải.

Về quản lý đất đai và môi trường, các địa phương cho biết hồ sơ địa chính chưa đồng bộ dẫn đến chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời gặp khó khăn trong công tác thu gom rác thải nông thôn.

...

Chuyển tư duy sang "kiến tạo, phục vụ"

Trước những thách thức trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành phối hợp với địa phương để xử lý. Tính đến thời điểm này, tỉnh đã giải quyết được 240/266 nội dung kiến nghị. Phần lớn những vấn đề đã được lãnh đạo Sở, ngành hướng dẫn hoặc xử lý trực tiếp; số ít nội dung còn lại đang được nghiên cứu do liên quan đến nhiều ngành hoặc chờ hướng dẫn từ Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành để phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp. Ông yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thực hiện phân cấp - phân quyền gắn liền với kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực thực thi.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo, phục vụ". Để giải quyết bài toán nhân sự, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát, tham mưu phương án kiện toàn và phân bổ biên chế hợp lý. Đặc biệt, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí cán bộ cho các lĩnh vực đang thiếu hụt trầm trọng như: xây dựng, môi trường, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin.

Việc tháo gỡ các nút thắt trong bộ máy hành chính không chỉ nhằm ổn định tổ chức mà còn là tiền đề để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên

Tác giả: Hiền Thảo

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn