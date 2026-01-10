Nóng: Nữ diễn viên phim "Cách Em 1 Milimet" nói gì sau khi bị người yêu cũ tố "cắm sừng"?

Vừa qua, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước một bài đăng tố một nữ diễn viên phim Việt có tình ái bê bối. Bài viết này xuất hiện trên tài khoản được cho là bạn trai nữ diễn viên, người này khẳng định đã phát hiện bị người yêu "cắm sừng" với những tình tiết gây sốc. Đáng chú ý, trong bài viết còn nhắc thẳng tên Chang Mây - diễn viên góp mặt trong bộ phim đang hot Cách Em 1 Milimet.

Theo nội dung bài viết, người này nhận là bạn trai Chang Mây nhưng chỉ được nữ diễn viên giới thiệu như người bạn hoặc photo đi cùng. Tài khoản này cho biết bản thân đã nhiều lần bị dẫn dắt, thao túng tâm lý trong suốt mối quan hệ. Đỉnh điểm là việc phát hiện bạn gái có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều, được cho là cộng sự trong công việc. Bài đăng còn khẳng định sự việc không chỉ xảy ra với cá nhân người viết mà còn là "kịch bản lặp lại" với những người trước đó.

"Suốt quãng thời gian yêu nhau, lúc nào mình cũng chỉ được giới thiệu như một người bạn, photo đồng hành cùng. Dù có như nào thì lần này mình cũng muốn lên đây làm rõ mọi chuyện về người con gái này. Vì Chang Mây không chỉ làm như thế với mỗi mình mà còn nhiều người cũ khác trước đó nữa với một kịch bản y hệt như vậy. Và mọi thứ đều được mình phát hiện ra trong chính chiếc iPad mà mình mua tặng cho luôn. Thực sự mình quá shock về một người có cách sống và luôn biến mình thành nạn nhân trong tất cả mọi chuyện. Nếu như mình không lên tiếng thì không biết con người đó còn làm như vậy với bao nhiêu người nữa!", trích nội dung trong bài đăng tố diễn viên Chang Mây.

Chang Mây bất ngờ bị réo tên vài bài đăng tố cô ngoại tình. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, công chúng liên tục chia sẻ bài tố Chang Mây, kèm theo đó là những bàn tán trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng đây vẫn chỉ là thông tin mang tính chất một chiều và cần người trong cuộc lên tiếng.

Chúng tôi đã liên hệ với Chang Mây để làm rõ thực hư câu chuyện và đại diện của nữ diễn viên khẳng định: "Đây là bịa đặt và vu khống. Hiện tại bên phía Chang Mây đã liên hệ luật sư để vào cuộc".

Phía diễn viên Chang Mây khẳng định thông tin trên mạng xã hội là bịa đặt và đang liên hệ luật sư để vào cuộc. Ảnh: FBNV

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001. Khi chưa trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Chang Mây nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi" tại kỳ thi THPT năm 2019. Với niềm đam mê với nghệ thuật, Chang Mây từng có khoảng thời gian nghiêm túc theo học thanh nhạc. Sau đó, cô thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và có cơ hội bén duyên với nghệ thuật và được mời tham gia các dự án khác nhau

Về sự nghiệp diễn xuất, Chang Mây từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm truyền hình như Hương Vị Tình Thân; Mặt Nạ Gương; Chồng Cũ, Vợ Vũ, Người Yêu Cũ"; Món Quà Của Cha... Gần đây, Chang Mây ghi dấu ấn khi góp mặt trong 2 bộ phim phát sóng khung giờ vàng là Cách Em 1 Milimet và Gia Đình Trái Dấu. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, phong thái nhẹ nhàng, cô nhanh chóng được khán giả chú ý và kỳ vọng là lớp diễn viên kế cận cho màn ảnh Việt.

Chang Mây gây chú ý khi góp mặt trong 2 bộ phim truyền hình gây sốt gần đây

