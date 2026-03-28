Z.a.l.o nhiều cán bộ, lãnh đạo ở Hà Tĩnh bị h.a.c.k

Ngày 28.3, trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt tại khu vực phường Thành Sen, xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản Zalo của cán bộ, lãnh đạo các ngành, địa phương bị đối tượng xấu chiếm quyền sử dụng.

Theo ghi nhận, các đối tượng gửi đường link lạ dưới dạng bình chọn cuộc thi đến người dùng. Khi bấm vào, tài khoản Zalo sẽ bị đánh cắp. Sau đó, kẻ gian sử dụng chính tài khoản này để nhắn tin vay, mượn tiền, đồng thời tiếp tục phát tán link đến danh bạ nhằm mở rộng phạm vi lừa đảo.

Trước tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát tin cảnh báo và khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ nhận qua tin nhắn, kể cả từ người quen.

Trường hợp nhận được tin nhắn vay tiền qua Zalo, cần kiểm chứng bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc gọi video để xác thực, tránh bị lợi dụng.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân chủ động thông tin cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn này để phòng ngừa.

Để bảo vệ tài khoản, người dùng cần thực hiện các biện pháp bảo mật như kích hoạt xác thực hai lớp, thiết lập mã khóa ứng dụng, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ.

Đặc biệt, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên hệ thống hay cơ quan chức năng; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; sử dụng mật khẩu mạnh và không dùng chung cho nhiều tài khoản.

Khi nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dùng cần đổi mật khẩu ngay lập tức và đăng xuất khỏi tất cả thiết bị để hạn chế rủi ro.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá