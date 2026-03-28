Hà Tĩnh: Va chạm xe đầu kéo trên quốc lộ 15B, một người t.ử v.o.ng tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h20 cùng ngày, xe đầu kéo mang BKS 38F - 005.xx kéo theo rơ-moóc 38R - 02.xx lưu thông theo hướng xã Thạch Lạc đi xã Thiên Cầm. Khi đến địa phận xã Đồng Tiến, xe đầu kéo đã va chạm với một xe máy di chuyển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong. Tại hiện trường, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an địa phương để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congly.vn