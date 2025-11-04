Ba phụ nữ Thái Lan bị bắt trong đường dây lừa tình xuyên quốc gia

Ba phụ nữ Thái Lan bị bắt vì tham gia mạng lưới lừa tình xuyên biên giới quy mô lớn - Ảnh: BANGKOK POST

Theo báo Nation Thailand và Bangkok Post, ngày 3-11, Cục Phòng chống tội phạm thuộc Cơ quan Điều tra trung ương Thái Lan đã bắt giữ 3 phụ nữ người Thái, với cáo buộc tham gia đường dây lừa tình xuyên biên giới, gây thiệt hại gần 6 tỉ baht.

Các nghi phạm bao gồm Jutharat (36 tuổi), Chanjira (29 tuổi) và Jiraporn (32 tuổi), đã bị bắt giữ vào hôm 2-11. Họ bị truy tố nhiều tội danh, trong đó có tham gia phạm tội xuyên quốc gia và rửa tiền.

Cảnh sát cho biết kể từ năm 2019, một nhóm người Nigeria đã tiến hành lừa tình, giả danh kết bạn với phụ nữ Thái trên các nền tảng mạng xã hội rồi dần chiếm lòng tin để lừa chuyển tiền, tổng cộng hơn 6 tỉ baht.

Ba phụ nữ Thái bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt, là người điều phối trong đường dây này, thực hiện việc tuyển người mở tài khoản để nhận và rút tiền mặt lừa được từ các nạn nhân. Ba nghi phạm hưởng hoa hồng 2% - 10% mỗi lần.

Ba người bị bắt tại Chachoengsao, Nonthaburi và Yala, sau khi cảnh sát thu thập đủ chứng cứ và được Tòa án Hình sự Thái Lan phê chuẩn lệnh bắt.

Trong quá trình thẩm vấn ban đầu, cả ba nghi phạm đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ