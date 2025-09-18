Xử lý trách nhiệm vụ trường buộc học sinh mặc 3 loại đồng phục trong tuần

Ngày 17-9, trong buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, đã phản hồi thông tin báo chí về vụ việc trường buộc học sinh mang 3 màu áo đồng phục trong một tuần.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng buộc học sinh mang 3 loại đồng phục trong tuần



Theo ông Đá, sau khi nắm bắt thông tin nhà trường buộc học sinh mang 3 loại đồng phục với 3 màu khác nhau trong một tuần, Sở GD-ĐT đã thành lập tổ công tác để xác minh.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với UBND xã Ea Đrăng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và nhận thấy thông tin báo chí phản ánh là đúng.

Theo đó, đầu năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng dự kiến may đồng phục mới cho học sinh. Sau khi báo chí phản ánh, Sở GD-ĐT làm việc nhà trường đã không may đồng phục năm học 2025-2026 như dự kiến.

...

Tại buổi họp báo, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo rõ bằng văn bản để xử lý "đúng người, đúng việc" nhằm khuyến cáo, nhắc nhở các trường học khác trên địa bàn tỉnh.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, theo phản ánh của phụ huynh, năm 2023-2024, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có đồng phục màu vàng cho học sinh.

Đến năm học 2024-2025, nhà trường thống nhất mua thêm đồng phục áo cam cho học sinh. Đến đầu năm học 2025-2026, trường đổi tiếp đồng phục sang quần hoặc váy nâu nhạt, áo xanh lá.

Trên nhóm Zalo, giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã thông báo: "Thứ hai, thứ tư mặc áo xanh; thứ ba, thứ năm mặc áo cam và thứ sáu mặc áo trắng hoặc xanh hoặc cam. Riêng ngày nào có tiết thể dục thì mặc đồ thể dục".

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động