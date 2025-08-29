Đâu chỉ đồng phục học sinh, cả cặp, bìa bọc sách, tập vở cũng 'độc quyền' hình cổng trường

Một lớp học tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - Ảnh: Tư liệu

Tuổi Trẻ Online ngày 25-8 có bài "Phụ huynh phản ứng việc học sinh mặc 3 kiểu đồng phục mỗi tuần, trường phải dừng" phản ánh câu chuyện Trường tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk) dự tính thay đổi đồng phục.

Và việc thay đổi này là liên tục, mỗi năm một màu cũng như dự tính quy định mặc nhiều màu trong tuần. Việc này gây phiền hà, tốn kém cho phụ huynh. Do đó nhiều phụ huynh không đồng tình.

Sau khi nhận phản ánh của phóng viên Tuổi Trẻ Online, nhà trường đã hủy kế hoạch thay đổi đồng phục và mặc nhiều loại đồng phục trong tuần. Nhiều phụ huynh đã hoan nghênh quyết định này.

Trong khi đó nhiều bạn đọc khác đề nghị cơ quan chức năng cần có quy định chung về đồng phục để khắc phục chuyện "loạn" đồng phục ở nhiều nơi.

Độc giả Thanh Nguyễn gửi cho Tuổi Trẻ Online bài viết liên quan vấn đề này, chia sẻ thêm về câu chuyện đồng phục học sinh - một câu chuyện cũ vẫn mới.

Đồng phục xấu kiểu dáng, kém chất lượng, cẩu thả đường kim mũi chỉ

Năm học mới chuẩn bị khởi động, bên cạnh muôn vàn nỗi lo toan về chuyện trường lớp, việc học hành cùng vô số khoản nộp từ bắt buộc đến tự nguyện, phụ huynh chúng tôi còn canh cánh nỗi niềm về câu chuyện cũ mà năm nào cũng mới: đồng phục học sinh.

Nét đẹp học đường với màu áo trắng tinh khôi kết hợp với quần xanh giản dị theo thời gian dần định hình màu sắc riêng biệt của từng ngôi trường. Hầu hết các trường học trên cả nước bắt đầu chú ý xây dựng thương hiệu trường bằng sắc màu đồng phục.

Nếu chỉ đơn thuần tạo dựng nét đẹp văn hóa nhà trường và xóa nhòa sự cách biệt trong học sinh thì đồng phục chẳng có lắm chuyện để dư luận lao xao bàn tán như thế. Tiếc là đi kèm với bộ đồng phục còn nhiều chuyện cần bàn.

Tôi bắt gặp nhiều tiếng thở dài phiền muộn xung quanh yêu cầu đồng phục từ nhà trường. Không chỉ là chuyện cái áo, cái quần may bằng chất liệu ra sao, hay giá cả chênh lệch quá cao so với giá thị trường.

Câu chuyện đồng phục còn "xé ra to" bởi nhiều trường ấn định mẫu đồng phục cả cặp sách, bìa bọc sách và tập vở "độc quyền" in hình cổng trường…

Dẫu biết trẻ đến trường phải theo quy định nhưng nhiều trường học đang làm khó phụ huynh bởi những quy định khắt khe về mẫu mã quần áo, kiểu dáng giày dép, hình hài logo… Nhiều mẫu đồng phục xấu kiểu dáng, kém chất lượng, cẩu thả đường kim mũi chỉ mà giá cả cao ngất ngưởng khiến phụ huynh không đồng tình.

Phụ huynh phải gồng mình bỏ ra khoản tiền không nhỏ để sắm sửa đồng phục cho con cái cộng dồn với hàng loạt chi phí học tập khác. Nhưng khi nhận về sản phẩm không ưng ý hoặc là so sánh, phát hiện giá cả chênh lệch bất thường, bức xúc là lẽ tất nhiên và hoàn toàn có thể thông cảm được.

Cần siết chặt về quy định đồng phục của học sinh

Đồng phục tạo nét đẹp văn hóa nhà trường và xóa khoảng cách sang hèn trong học sinh đang biến tướng gây ra sự lãng phí về tiền bạc và tạo dư luận không tốt về một số trường học.

Học sinh đang tuổi lớn, áo quần nhanh chóng ngắn ngủn lại không thể để lại cho em út trong nhà bởi mẫu mã đồng phục thay đổi liên tục khiến phụ huynh oằn lưng cõng phí trong khi lượng áo quần, cặp sách, giày dép, ba lô, bọc vở theo đồng phục thải ra hoang phí đến nhường nào!

Tôi nhớ hai năm trước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã có văn bản yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi đồng phục của học sinh và tuyệt đối không được bắt học sinh may hay mua đồng phục mới vào đầu năm học nếu đồng phục cũ còn tốt.

Và dư luận hoàn toàn đồng tình với chỉ đạo có tâm của người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tạo sự ổn định và tránh gây tốn kém trong chi tiêu cho người dân có con trẻ tuổi đến trường.

Còn năm học mới 2025-2026 này, mong rằng các địa phương có bước chuyển động cần thiết liên quan tấm áo, chiếc váy, sách vở, cặp sách của học sinh…

Để phụ huynh thoát cảnh toát mồ hôi mỗi dịp đầu năm học chạy quanh đặt mua đồng phục, so sánh giá cả rồi tặc lưỡi chê mẫu mã xấu, chất liệu vải tệ, thiết nghĩ ngành giáo dục phải siết chặt hơn nữa quy định về đồng phục học sinh.

Để tránh cảnh mất lòng nhau vì "chuyện đồng phục", thiết nghĩ áo quần đồng phục cần đơn giản về mẫu mã, hài hòa về màu sắc, phù hợp với lứa tuổi để tránh sự cách biệt giữa học sinh.

Nhà trường cần hướng dẫn kỹ càng về mẫu áo quần, quy cách, kiểu dáng, chất liệu để phụ huynh chủ động tìm mua và tự may mặc. Đặc biệt, tránh tuyệt đối việc in ấn phù hiệu riêng, vẽ vời họa tiết, thêm thắt phụ kiện cà vạt, nơ, viền… gây khó khăn cho phụ huynh khi tự chuẩn bị.

Nếu nhà trường may sẵn và bán đồng phục, mong rằng lãnh đạo nhà trường đặt mình vào vị thế của phụ huynh học sinh để thấu hiểu áp lực kinh tế đè nặng mỗi dịp đầu năm học. Liên kết với cơ sở may mặc uy tín, chất lượng để lựa chọn chất liệu vải phù hợp với thời tiết đặc trưng của vùng miền, may đo cẩn thận, giá cả phải chăng…

Hãy khuyến khích học sinh giữ gìn trang phục truyền thống của nhà trường để dành cho em nhỏ, tặng bạn nghèo nhằm vun bồi ý thức tiết kiệm, thói quen sẻ chia.

Tác giả: Thanh Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ