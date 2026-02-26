Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy

Theo người dân địa phương, từ rất sớm, các em đã có mặt trật tự trước cổng trường để chờ thầy lần cuối. “Các cháu đến trước cả giờ đồng hồ. Đông lắm, phải đến hàng nghìn học sinh đứng chờ. Nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt”, một người dân chia sẻ.

Học sinh xếp hàng dài ở cổng trường tiễn đưa thầy hiệu trưởng Nguyễn Gia Triều. Ảnh: Văn Hưng



Khoảng 15h, khi xe tang chậm rãi di chuyển, toàn bộ học sinh đồng loạt nghiêng mình. Không tiếng ồn ào, không xô đẩy, chỉ còn sự lặng im và những ánh mắt đỏ hoe. Nhiều em bật khóc nức nở khi linh cữu thầy đi qua cổng trường – nơi thầy từng gắn bó, dìu dắt bao thế hệ học trò.

Một học sinh nghẹn ngào: “Thầy luôn dặn chúng em phải cố gắng học tập, sống tử tế và biết yêu thương mọi người. Giờ thầy mất rồi, chúng em thương thầy nhiều lắm. Chúng em hứa sẽ học thật tốt để không phụ công thầy đã dạy bảo…”.

Thầy Nguyễn Gia Triều hưởng dương 47 tuổi, qua đời do tai nạn giao thông sáng 24/2. Sự ra đi đột ngột của thầy khiến đồng nghiệp, học sinh và người dân địa phương bàng hoàng, tiếc thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sơn La News



Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chí Phúc – Chủ tịch UBND xã Mường Hung cho biết, ngay khi nhận được tin buồn, lãnh đạo xã đã đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên gia đình thầy tại nhà riêng ở xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

Hình ảnh những hàng dài học sinh lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt người thầy của mình đã khiến nhiều người xúc động, như một lời tri ân sâu sắc dành cho một người làm giáo dục tận tâm, hết lòng vì học trò.

