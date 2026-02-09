Xót xa hình ảnh cháu trai nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Sáng 9-2, tin từ Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc cháu trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Hình ảnh cháu trai bị đánh bầm tím trên cơ thể



Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi đánh cháu bé là cha ruột của cháu. Công an phường đã làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin, phục vụ công tác xác minh, xử lý.

"Cuối tuần trước, chúng tôi đã mời cha ruột của cháu bé lên làm việc. Tuy nhiên, do người này bận công việc nên buổi làm việc sẽ được tổ chức vào tuần này" - lãnh đạo Công an phường Bình Kiến cho biết.

...

Theo một nguồn tin, trước đó cháu bé đang học lớp 4 thì nghỉ học, có biểu hiện không nghe lời người lớn và từng liên quan đến hành vi trộm cắp.

Cho rằng con không ngoan, người cha đã đánh nhiều cái dẫn đến cháu trai bị bầm tím trên cơ thể.

Hình ảnh cháu trai thương tích đầy mình được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Nhiều ý kiến bình luận đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động