Xông vào đánh cán bộ khi bị ngăn không cho qua đoạn đường sạt lở

Ngày 23-7, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự La Tú Đạt (SN 2001, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 18-7, La Tú Đạt sau khi uống rượu với bạn ở xã Châu Thôn thì rủ nhau xuống thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong chơi.

Khi di chuyển trên quốc lộ 16 đến khu vực bản Na Tỳ, xã Châu Thôn, Đạt bị tổ chốt trực điều tiết giao thông ngăn không cho qua vì lý do đường sạt lở (Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc đóng đường đoạn Km264+300-Km264+700, Quốc lộ 16, tỉnh Nghệ An).

Tuy nhiên, Đạt không những không chấp hành mà còn chửi bới, lao vào đấm trúng mặt anh Lô Văn Màu (SN 1992, trú tại xã Châu Thôn), Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Châu Thôn, là thành viên tổ trực chốt.

Đạt ngay sau đó đã bị tổ công tác khống chế và bàn giao cho lực lượng công an.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

