Xôn xao clip cô gái bị đánh ghen, tạt xăng đốt ngay giữa đường

Ngày 29-1, lãnh đạo thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trong clip về vụ việc một cô gái bị đốt xăng gây xôn xao trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip quay cảnh một số người xảy ra xô xát. Sau đó, một cô gái được cho là đã bị tạt xăng rồi châm lửa đốt ngay trên đường.

Sau khi bị đốt, nữ nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm liên tục giãy giụa. Một số người đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nữ nạn nhân.

Đến khoảng 20 giây sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Nạn nhân nằm gục và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Cảnh đánh ghen kinh hoàng

...

Lãnh đạo thị trấn Nam Phước xác nhận vụ việc xảy ra sáng ngày 26-1 (mùng 5 Tết) trên địa bàn khối phố Mỹ Hoà (thị trấn Nam Phước). Nạn nhân được xác định là cô gái trú tại TP Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng ban đầu xác định vụ việc xuất phát từ ghen tuông. Công an huyện Duy Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và những người liên quan đã bị triệu tập để lấy lời khai.

Your browser does not support the video tag.

[Video] Cảnh cô gái bị đốt xăng hết sức kinh hoàng

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động