"Hot girl" xinh đẹp Trần Thị Kim Kha bị bắt, nguyên nhân vì sao?

Ngày 6/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị Kim Kha (31 tuổi, ngụ phường Cái Vồn) là người có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với thủ đoạn lừa làm bùa phép cho người khác "trúng số độc đắc".

Theo kết quả điều tra, Kha ngụ cùng địa phương với bà H.T.K.L. (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa), bà L. thường sang nhà Kha chơi và thấy có nhiều bàn thờ. Kha có nói với bà L. nếu đưa tiền cúng lễ sẽ làm phép trúng số và bán được đất. Bà L. tin tưởng nên đồng ý và hai lần đưa số tiền 60 triệu đồng.

Kha hứa nếu không trúng số và không bán được đất sẽ trả lại tiền. Trong thời gian này, bà L. có bán được thửa đất nhưng không trúng số nên yêu cầu trả lại tiền. Kha hứa sẽ tiếp tục làm phép cho bà L. trúng số.

Bà L. chờ một thời gian dài nhưng vẫn không trúng số nên nghi ngờ lừa đảo và đến cơ quan công an trình báo. Còn Kha bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Trần Thị Kim Kha tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet



Quá trình điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2023, Kha đưa ra thông tin gian dối là có thể làm lễ cúng để chữa bệnh, cầu bán được đất, được "trúng số độc đắc" để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền Kha đã chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 700 triệu đồng và 1,9 lượng vàng 24K.

...

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Kim Kha.

Ngày 29/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Kha. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, truy tìm đối tượng Kha.

Các tổ công tác của Phòng CSHS đã tiến hành xác minh, trong thời gian bỏ trốn Kha di chuyển qua nhiều tỉnh, thành ở miền Tây và có biểu hiện nghi vấn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Quá trình truy tìm, lực lượng Phòng CSHS phát hiện Kha đang trốn tại khu vực phường Phú Khương (Vĩnh Long) nên bắt giữ.

