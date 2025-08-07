Tai nạn trực thăng “thảm kịch quốc gia” tại Ghana, nhiều bộ trưởng thiệt mạng

Chiếc trực thăng Z9 chở theo 8 người, gồm 3 thành viên tổ lái và 5 quan chức biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ thủ đô Accra để tới thị trấn Obuasi ở vùng Ashanti, miền Nam Ghana.

Văn phòng Tổng thống Ghana xác nhận tai nạn đã khiến toàn bộ người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah, Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed.

Bộ trưởng Quốc phòng Boamah (trái) và Bộ trưởng Môi trường Muhammed. Ảnh: X/Kashmir Exclusive



Danh sách các nạn nhân còn có Phó điều phối viên an ninh quốc gia Alhaji Muniru Mohammed và Samuel Sarpong, Phó chủ tịch đảng Hội nghị Dân chủ quốc gia của Tổng thống John Mahama.

Gọi đây là "thảm kịch quốc gia", chính phủ Ghana tuyên bố sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân.

"Tổng thống và chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã thiệt mạng khi phụng sự đất nước" - Chánh văn phòng Tổng thống Ghana cho hay.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trực thăng rơi xuống một khu rừng, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên khi người dân tiếp cận hiện trường.

Ông Boamah trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vào thời điểm hoạt động giao tranh dọc biên giới phía Bắc ngày càng trở nên bất ổn – theo Aljazeera.

Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự ở vùng Ashanti - Ghana ngày 6-8. Ảnh: JoyNews



Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động