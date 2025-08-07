Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các Tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong CAND.

Đặc biệt, là sự có mặt của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 gương điển hình tiên tiến trong CAND và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở - Những tấm gương tiêu biểu nhất đại diện cho hàng vạn CBCS đang ngày đêm bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân...

Tôn vinh những chiến công bình dị mà cao quý

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí hành động và khát vọng cống hiến của lực lượng CAND, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đây là dịp quan trọng để tổng kết sâu sắc thực tiễn 5 năm triển khai phong trào thi đua, biểu dương những điển hình tiên tiến trong CAND - những con người thầm lặng với những chiến công bình dị mà cao quý, đồng thời lan toả niềm tin, cảm hứng, động lực cho chặng đường cách mạng mới trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Đại hội, các đại biểu được thưởng thức những giai điệu sâu lắng, ca từ hào hùng và hình tượng nghệ thuật được sáng tạo đầy cảm xúc thăng hoa, tự hào qua Tổ khúc "Tự hào CAND Việt Nam"; "Thênh thang đường mới"; "Mắt bão"; "Băng qua khói lửa"; "Chúng ta là chiến sĩ Công an"; "Bông hoa của người lính hình sự"; "Những trái tim Việt Nam".

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, phòng Cảnh sát Hình sự là 1 trong 12 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Được ví như “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của Công an Hà Tĩnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều vũ khí các loại và phương tiện gây án, phục vụ kịp thời công tác phòng ngừa, răn đe, trấn áp tội phạm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho phòng Cảnh sát Hình sự

Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh không chỉ “bó hẹp” trong địa bàn tỉnh, trong nước mà còn phối hợp với các đơn vị nước bạn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, gây tiếng vang cả nước, được lãnh đạo các cấp biểu dương, đánh giá cao, Nhân dân ghi nhận, ủng hộ.

Đơn cử như ngày 2/8/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nước CHDCND Lào và ngành chức năng có liên quan triệt phá thành công tổ chức tội phạm mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn hoạt động tại đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo (nước CHDCND Lào). Chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện hàng chục nghìn vụ, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Qua công tác đấu tranh, đã bắt, khởi tố 120 đối tượng, giải cứu thành công 49 nạn nhân đưa về nước an toàn.

Tháng 11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cũng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đấu tranh, triệt phá đường dây “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng và gần 37.000 viên đạn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thứ trưởng Nguyễn Văn Long; đồng thời trao danh hiệu "Anh hùng LLVTND" tặng 12 tập thể, cá nhân.

Đổi mới tư duy - Sáng tạo hành động - Gương mẫu đi đầu - Vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo và trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng CAND giai đoạn 2020 - 2025. Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn để lực lượng CAND tiếp tục vượt lên mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.