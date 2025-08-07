Tử hình “đại bàng buồng giam” đá chết bạn tù

Sau tiếng cự cãi là án mạng

Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) là người có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Linh không có nghề nghiệp, không có nơi ở rõ ràng và không có mục đích sống, nên Linh liên tục phạm tội và phải ngồi tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Linh bị tuyên mức án cao nhất. (Ảnh: Hải Duyên)



Tháng 6/2023, Linh bị giam tại buồng giam số 17 - Nhà tạm giữ Công an Tp.Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Cùng bị tạm giam với Linh còn có 24 người khác. Trong đó, Linh được bầu làm Trưởng buồng; Ngô Hoàng Tú được phân công làm phó buồng phụ trách trật tự của cả buồn.

Sáng 1/7/2023, Ngô Hoàng Tú phân công 7 người bị tạm giao cùng buồn, gồm: Hồ Ngọc Thắng, Phạm Đắc Trí Anh, Đặng Hoàng Duy, Đỗ Hoài Vinh, Trần Trọng Trí, Lê Phạm Hợp và Nguyễn Trọng Nghĩa làm các việc giặt mùng mền, rửa chén và vệ sinh dụng cụ lấy cơm cho cả buồng.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, là thời gian nhận cơm theo quy định nhưng những người được phân công chưa vệ sinh xong các dụng cụ để lấy cơm. Lúc này Ngô Hoàng Tú yêu cầu những bạn tù vừa nêu trên ngồi xếp bằng xuống thành hàng ngang, rồi chửi những người này.

1 trong 7 bạn tù là Lê Phạm Hợp không phục nên cự cãi lại, liên bị Tú đá một cái trúng ngực. Lúc này, Nguyễn Văn Linh đang nằm trên bệ bê tông buồng giam thì nghe thấy Hợp cự cãi nên đứng dậy, tiến đến nơi 7 người đang ngồi xếp bằng rồi lớn tiếng chửi bới.

Không đừng lại ở việc chửi bới, Linh còn đá mạnh vào ngực của 7 bạn tù. Sau khi bị Linh đá trúng vào ngực, Hồ Ngọc Thắng có biểu hiện bị co giật, sùi bọt mép, khó thở nên được những người bị tạm giam chung buồng đỡ lên bệ bê tông nằm.

Cùng lúc, cán bộ trực camera của nhà tạm giữ Công an Tp.Thủ Đức (cũ) phát hiện sự việc nên báo cho trực ban và mở cửa buồng giam thì phát hiện Hồ Ngọc Thắng khó thở, mặt nhợt nhạt.

Cán bộ báo cáo ban chỉ huy nhà tạm giữ lập biên bản phạm tội quả tang và đưa Hồ Ngọc Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức (cũ). Nhưng Thắng chết trước khi nhập viện.

...

Theo kết luận giám định, Thắng chết do suy tuần hoàn cấp, sốc tim do tổn thương nút nhĩ thất do ngoại lực. Hành vi đá một cái vào ngực Thắng có thể gây ra hậu quả dẫn đến tử vong.

Người phạm tội bị tuyên mức án cao nhất

Sau cái chết của anh Thắng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Linh là thủ phạm nên khởi tố Linh để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, người thân của Linh đã bồi thường cho gia đình nạn nhân Thắng 50 triệu đồng và được gia đình Thắng làm đơn bãi nại.

Kết thúc điều tra, Công an Tp.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Văn Linh về tội Giết người, tại khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình. VKSND cùng cấp đồng quan điểm với cơ quan điều tra nên ban hành cáo trạng, truy tố Linh về tội danh vừa nêu.

Ngày 6/8/2025, TAND Tp.HCM đưa bị cáo Nguyễn Văn Linh ra xét xử. Tại tòa, Linh thừa nhận đã gây ra cái chết cho anh Thắng, đồng thời bày tỏ sự hối hận về hành vi đã gây ra.

Theo bị cáo Linh, khi được giao làm trưởng buồng, bị cáo có trách nhiệm giữ trật tự buồng giam. Khi thấy các bạn tù khác cự cãi, làm ồn, bị cáo không không kiềm chế được nên đã đá 7 bạn tù.

Khi được hỏi về nhận thức của bản thân về hành vi đã gây ra, bị cáo Linh nói hành vi của mình là sai trái, nhưng bản thân bị cáo không có chủ ý gây ra cái chết của nạn nhân, nên mong HĐXX xem xét.

Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hành vi của Linh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nên cần có mức án tương xứng. Về mức án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tòa án cùng cấp tuyên phạt Nguyễn Văn Linh mức án tù chung thân.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Linh đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội này không chỉ thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác, mà còn gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân.

Xét hành vi của bị cáo là không thể tha thứ, cần thiết loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh mức án tử hình về tội Giết người.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

