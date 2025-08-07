Đội hình xe pháo vận hành trong đêm, kiểm tra thực địa phục vụ A80

Theo kế hoạch, lực lượng xe pháo quân sự sẽ cơ động từ vị trí đóng quân tới khu vực Trường đua F1, Sở Chỉ huy; tiếp đó thực hành cơ động theo tuyến đường diễu binh và trở về vị trí xuất phát.