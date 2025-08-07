Đội hình xe pháo vận hành trong đêm, kiểm tra thực địa phục vụ A80

Clip: Như Hoàn
Tham gia huấn luyện có cán bộ, đội ngũ lái xe; lực lượng xe pháo quân sự, công an; các phương tiện bảo đảm kỹ thuật
Nội dung huấn luyện tập trung vào các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; thống nhất công tác chỉ huy, điều hành, hiệp đồng, bảo đảm yêu cầu cơ động lực lượng an toàn, hiệu quả.
Theo kế hoạch, lực lượng xe pháo quân sự sẽ cơ động từ vị trí đóng quân tới khu vực Trường đua F1, Sở Chỉ huy; tiếp đó thực hành cơ động theo tuyến đường diễu binh và trở về vị trí xuất phát.
...
Trước khi cơ động, các lực lượng đã tổ chức sắp xếp đội hình, hoàn tất công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Đúng 20 giờ 30 phút, đội hình bắt đầu cơ động
Quá trình cơ động được tổ chức theo đội hình một hàng dọc, gồm ba khối: khối xe bánh xích gồm xe tăng thiết giáp, pháo binh; khối xe bánh lốp; khối xe đặc chủng thuộc lực lượng Công an.
Trong huấn luyện, các tình huống giả định được đặt ra gồm: phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên đường hành quân; xảy ra ùn tắc giao thông; tình huống mất an toàn trong quá trình cơ động
Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai luyện tập phương án xử lý tình huống nhằm nâng cao khả năng phản ứng, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng.
Hoạt động huấn luyện thực hành là dịp để cán bộ, lái xe nắm chắc tuyến đường cơ động; thống nhất chỉ huy, điều hành, bảo đảm kỹ thuật xe - máy, tăng thiết giáp từ vị trí đóng quân tới các khu vực triển khai luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ chính thức A80 tại Quảng trường Ba Đình.
Đồng thời, kiểm tra toàn diện hệ thống giao thông trên các tuyến, gồm các yếu tố về chiều rộng, chiều cao, tải trọng..., từ đó có phương án tổ chức lực lượng, phương tiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tác giả: Ảnh, clip: Như Hoàn
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn