Xôn xao clip 2 nữ nhân viên ẩu đả trong sân bay Phú Quốc

Ngày 30-5, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc xác nhận 2 nữ nhân viên có hành động đánh nhau trong khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc đã nhận hình thức kỷ luật của đơn vị quản lý.

Clip 2 nữ nhân viên ẩu đả trước cửa ga đến sân bay quốc tế Phú Quốc

Theo đoạn clip dài khoảng 18 giây được chia sẻ trên mạng xã hội ở Phú Quốc, 2 nữ nhân viên làm việc tại khu vực cửa ga đến của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có lời qua tiếng lại rồi lao vào túm tóc, đánh nhau giữa chỗ đông người. Sự việc chỉ dừng lại khi những đồng nghiệp của họ vào can ngăn.

Nhiều bình luận của cộng đồng mạng đã chê trách, bức xúc trước hành động thiếu kiềm chế của 2 nữ nhân viên ngay cửa ra vào sân bay quốc tế có nhiều hành khách qua lại, làm xấu thêm hình ảnh du lịch Phú Quốc trong mắt du khách. Bởi chỉ một tuần trước đó, một cán bộ Công an cửa khẩu Phú Quốc cũng đã bị đình chỉ công tác vì có hành động xé thẻ lên máy bay của du khách nước ngoài.

... 2 nữ nhân viên lao vào đánh nhau trước cửa ga đến của sân bay quốc tế Phú Quốc. Ảnh cắt từ clip



Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 26-5 vừa qua. Theo đó, 2 nữ nhân viên đánh nhau được xác định là bà H.Th.M.Th. (nhân viên quầy của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc) và bà H.T.T.H. (nhân viên đài bay của Công ty CP tập đoàn vận tải Sài Gòn – Phú Quốc). Cả 2 đã nhận hình thức kỷ luật của lãnh đạo công ty ngay ngày hôm sau.

Cụ thể, bà Th. bị đình chỉ công việc trong thời gian 14 ngày và điều động về làm việc tại bộ phận khác do vi phạm nghiêm trọng quy định ứng xử tại nơi làm việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty.

Bà H. nhận hình thức kỷ luật khiển tránh, bồi thường thiệt hại và uy tín công ty 1.000.000 đồng và điều chuyển công tác bởi vi phạm quy định trong khu vực Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, làm ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín công ty.

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động