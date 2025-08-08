Thêm dòng xe điện 'chạy dịch vụ', đi 450 km mỗi lần sạc

Ngày 5-8, VinFast tổ chức lễ bàn giao lô xe điện 7 chỗ Limo Green đầu tiên tới tay khách hàng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh ngành giao thông vận tải tại Việt Nam.

VinFast bàn giao lô xe Limo Green chuyên vận tải đầu tiên cho khách hàng

Limo Green là mẫu MPV thuần điện đầu tiên của VinFast được phát triển dành riêng cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải và phục vụ nhu cầu gia đình.

Xe Limo Green có giá niêm yết là 749 triệu đồng. Mức giá trên đã kèm pin, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

Những khách hàng đầu tiên nhận xe bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp vận tải đã đặt cọc từ tháng 3-2025 thông qua Công ty GSM - đơn vị phân phối và khai thác dịch vụ vận tải sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều khách hàng là đại diện của các hãng taxi, hãng vận tải đã nhận xe trong sáng 5-8. Đại diện một hãng taxi đến từ tỉnh Phú Thọ (khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ) cho biết ngoài chi phí mua xe, tiết kiệm chi phí sử dụng là một trong những yếu tố tiên quyết giúp khách hàng kinh doanh dịch vận tải có thêm động lực xuống tiền.

"Xét về yếu tố này, chọn Limo Green mang lại lợi ích lớn cho khách hàng, đặc biệt là chạy dịch vụ, bởi chính sách miễn phí sạc pin đến hết tháng 6-2027 của VinFast"- khách hàng chia sẻ

Là dòng xe hướng tới khách hàng chạy dịch vụ, trang bị của VinFast Limo Green hướng tới tính thực dụng. Ở bên ngoài, xe sở hữu hệ thống đèn full LED, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng không có gập điện, không có sấy hay đèn báo rẽ. Mâm thép kích cỡ 18 inch, cốp sau đóng/mở cơ.

Khách hàng nhận xe Limo Green ngày 5-8

Limo Green là dòng xe MPV 7 chỗ đầu tiên của VinFast, được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với hàng ghế thứ 3 và không gian chứa đồ rộng rãi

Xe được trang bị cần số dạng núm xoay, gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình trung tâm 10,1 inch hiện đại, hỗ trợ các kết nối Wi-Fi hotspot, USB, mang đến trải nghiệm giải trí tiện nghi, không gián đoạn.

Về vận hành, VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 150 kW, mô- men xoắn cực đại 280 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết, cho khả năng vận hành mạnh mẽ cả trong đô thị lẫn trên đường trường.

Khối pin LFP được trang bị cho xe có dung lượng khả dụng 60,13 kWh, cho khả năng di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút, với công suất sạc nhanh DC tối đa 80 kW.

Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: Báo Người lao động