Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng

Vị trung tá cảnh sát giao thông bị thương, sau khi bất ngờ bị người đàn ông Nga đấm vào miệng - Ảnh: PHAN ANH

Ngày 7-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết một cán bộ của đơn vị đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị một người đàn ông Nga tấn công, đấm vào miệng gây thương tích.

Trước đó khoảng 6h30 sáng cùng ngày, nhận được tin báo có vụ va chạm giao thông tại giao lộ Trần Phú và Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang), tổ công tác của Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang đến hiện trường xử lý.

Tại đây, trung tá Ngô Tùng Giang - cán bộ Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang - ghi nhận một người đàn ông quốc tịch Nga lái xe máy đã va quẹt nhẹ với một xe máy khác.

...

Thấy hai bên xảy ra cãi vã nên trung tá Giang tiến hành hòa giải. Người đàn ông Nga yêu cầu bàn giao xe máy để rời khỏi hiện trường và bất ngờ dùng tay đấm vào miệng của trung tá Giang khi vị cảnh sát giao thông đang giải thích, hòa giải khiến ông bị thương, chảy máu.

Theo lãnh đạo Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông nước ngoài này có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, có nồng độ cồn trong người.

Người đàn ông Nga này sau đó bị cảnh sát giao thông và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc và bàn giao ông này để Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Hoàng



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

