VFF bắt tay Vinmec đưa y học thể thao Việt Nam vươn tầm châu Á

Điểm tựa y học cho thể thao đỉnh cao Việt Nam

Vinmec và VFF chính thức kí kết hợp tác chiến lược vào tháng 04.2025.

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chấn thương cho cầu thủ là ưu tiên hàng đầu của VFF. Với sự hợp tác chiến lược cùng Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec, nhiều thành quả đã được gặt hái.

Vinmec đã và đang hỗ trợ y tế toàn diện cho các đội tuyển quốc gia từ U16 đến đội tuyển nam, nữ và futsal. Hàng loạt tuyển thủ trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Toàn, Thái Thị Thảo, Chương Thị Kiều, Lê Văn Xuân, Nguyễn Tiến Linh... đã được Vinmec điều trị thành công, nhanh chóng trở lại sân cỏ.

Bên cạnh đó, các khóa huấn luyện nâng cao năng lực y học thể thao cũng được triển khai cho cán bộ y tế của các CLB, từ phòng ngừa đến điều trị chấn thương. Sự phối hợp này cũng đã thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giúp y học thể thao Việt Nam tạo được tiếng vang tại các hội nghị quốc tế, góp phần vào chuẩn mực khu vực.

Ông Nguyễn Văn Phú và GS.TS.BS Trần Trung Dũng tại Hội nghị Y học thể thao AFC lần thứ 8.

Ông Nguyễn Văn Phú - Thành viên hội đồng Y học AFC, Tổng Thư ký VFF - cho biết: "Sự phối hợp giữa VFF và Vinmec trong 4 năm qua đã tạo ra nền tảng vững chắc, đặc biệt sau khi xây dựng thành công một trung tâm đạt chuẩn xuất sắc của AFC. Hệ thống Y tế Vinmec đã hỗ trợ điều trị tích cực cho tất cả các đội tuyển, củng cố niềm tin vào sự phát triển bài bản của y học thể thao trong bóng đá Việt Nam."

Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ y học thể thao châu Á

Chỉ sau một năm kể từ khi Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công nhận là Trung tâm Y học Thể thao Xuất sắc (Sports Medicine Center of Excellence), Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Tại Hội nghị Y học Thể thao AFC lần thứ 8 (diễn ra từ 21-25/7/2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia), Vinmec gây ấn tượng mạnh mẽ với 8 báo cáo khoa học, thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Vinmec mang tới hội nghị 8 báo cáo thuộc nhiều nội dung khác nhau của Y học thể thao.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, đây là một cột mốc quan trọng và cũng là sự phát triển vượt bậc khi trong một khoảng thời gian ngắn từ khi đạt chứng nhận Trung tâm Y học Thể thao Xuất sắc của AFC, chúng ta đã có những bước tiến mạnh mẽ trong công tác nghiên cứu cũng như thực hành để đạt tới trình độ cao hơn, nhằm phục vụ cho sự phát triển của bóng đá đỉnh cao nước nhà.

Các báo cáo của Vinmec tập trung vào điều trị toàn diện và cá thể hóa cho vận động viên, tích hợp các lĩnh vực then chốt của y học thể thao hiện đại gồm: sinh cơ học, phục hồi chức năng cũng như áp dụng các phương pháp, công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị nhằm giúp vận động viên phục hồi nhanh chóng, phòng tránh chấn thương và nâng cao thành tích.

Điển hình là nghiên cứu "Knee Biomechanics in Action: Understanding the Synergistic Role of Flexion and Valgus Angles in Male Football Players during Dynamic Athletic Movements". Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Đông Nam Á với nội dung phân tích mối liên hệ giữa góc gập gối và lệch trục khi vận động ở các cầu thủ để đo lường, hỗ trợ tập luyện và tiên lượng nguy cơ chấn thương dây chằng chéo trước. Bên cạnh đó, Vinmec cũng trình bày các nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích chuyển động và hiệu quả phục hồi sau chấn thương cơ xương khớp nhờ liệu trình vật lý trị liệu cá nhân hóa.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng – Giám đốc TT Chấn thương Chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học thể thao Vinmec, Trưởng ban Y học của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - chia sẻ: "Thể thao Việt Nam hội nhập sâu rộng thì y học thể thao cũng cần hội nhập tương ứng, đó là cơ hội để cọ xát, nâng tầm chuyên môn trong nước. Ba yếu tố cơ bản đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của các trung tâm xuất sắc là đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ về chuyên môn, nhằm nâng cao kết nối và thành tích thi đấu".

Sự hợp tác giữa VFF và Vinmec đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái y học thể thao toàn diện, kết nối y học, khoa học sức khỏe, và khoa học vận động. Điều này không chỉ giúp các tuyển thủ được hỗ trợ y tế toàn diện mà còn thúc đẩy đào tạo chuyên sâu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong điều trị chấn thương thể thao theo chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm y học thể thao Việt Nam hiện đại, bền vững và mang tính hệ thống.

Tháng 5/2024, Vinmec được công nhận là Trung tâm Y học Thể thao Xuất sắc của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Đây là hệ thống tiêu chuẩn cao nhất dành cho các cơ sở y tế và bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu cho các cầu thủ bóng đá châu Á. Trong hơn 1 năm qua, hơn 15 tuyển thủ đã được phẫu thuật, hơn 60 vận động viên được phục hồi sau chấn thương theo chuẩn AFC. Vinmec không chỉ tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại: Phòng thí nghiệm Phân tích chuyển động (Motion Analysis Lab), ánh xạ giải phẫu và robot định vị 3D, ứng dụng công nghệ 3D trong điều trị các ca chấn thương phức tạp như ACL (dây chằng chéo trước) mà còn kết nối chuyên môn thông qua các hoạt động đào tạo, hội thảo và chia sẻ chuyên môn.

