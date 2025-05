Khách cầm ghế lao vào ẩu đả dữ dội trong đám cưới, lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Sự kiện đáng nhớ này đã trở thành cơn ác mộng sau khi một cuộc tranh cãi nhỏ giữa những vị khách dự tiệc cưới ở Etawah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, biến thành một cuộc ẩu đả dữ dội.

Tranh cãi bắt đầu khi một bên nhất quyết đòi DJ phát một bài hát họ chọn, nhưng yêu cầu này bị từ chối, sự việc leo thang từ lăng mạ bằng lời nói sang bạo lực thể xác. Cuộc tranh cãi giữa hai bên trở nên gay gắt hơn và sau đó ghế được ném vào nhau và chẳng mấy chốc khu vực đó đã trở thành chiến trường.

... Hai nhóm khách ẩu đả trong đám cưới. Ảnh: X/@bstvlive

Trong lúc ẩu đả, toàn bộ hệ thống DJ cũng bị lật đổ, gây thiệt hại tài chính cho chủ nhà khách. Một đoạn clip về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 14/5.

Cảnh sát đã đến hiện trường để ổn định tình hình sau khi nhận được cuộc gọi từ người quản lý nhà khách. Các quan chức cảnh sát cho biết vụ việc đang được điều tra. Lời khai của các nhân chứng đang được ghi lại. Cảnh sát cũng cho biết dựa trên đoạn clip, các nghi phạm sẽ được xác định và bị bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn