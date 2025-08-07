Hai bị khởi tố vì điểm thi bất thường của thí sinh

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, kỳ thi vào lớp 10, năm học 2024 – 2025 có bài thi của một thí sinh có điểm cao bất thường.

Thi hành Lệnh khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Liêm và Ngô Thị Tuyết



Cụ thể là, tổng điểm thi của thí sính này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm nhưng kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm lại là 39,4 điểm.

Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định Vũ Ngọc Liêm với cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi trường PTTH Ngọc Lặc đã chỉ đạo Ngô Thị Tuyết tự ý nâng điểm và công khai danh sách của một thí sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (cũ).

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố 2 bị can nói trên về tội Giả mạo trong công tác quy định tại điều 359 Bộ luật hình sự 2015.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

