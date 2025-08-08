Vũ Yên và Dương Kinh: “Cặp bài trùng” dẫn dắt thập kỷ vàng của BĐS Hải Phòng

BĐS Hải Phòng “nổi sóng”, hút dòng vốn đầu tư từ cả miền Bắc

“BĐS Hải Phòng đang thu hút dòng tiền lớn không chỉ từ nhà đầu tư địa phương mà còn từ Hà Nội và các tỉnh lớn khu vực miền Bắc”, chuyên gia Nguyễn Quốc Anh nói về “ngôi sao mới” của thị trường nhà đất tại hội thảo “BĐS Hải Phòng trỗi dậy - Phiên bản nâng cấp của thị trường địa ốc TP.HCM?” diễn ra mới đây.

Để minh chứng, vị Phó TGĐ batdongsan.com.vn, Tập đoàn PropertyGuru Group dẫn chứng: so với tháng 1/2023, chỉ số giá rao bán BĐS Hải Phòng đã tăng trung bình 30 - 32% ở phần lớn các loại hình sản phẩm. Trong 5 năm trở lại đây, mặt bằng giá BĐS đã tăng từ 2 - 3 lần.

Sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư về Hải Phòng đang ngày càng mạnh mẽ. Theo thống kê từ các đơn vị phân phối, hơn 40% giao dịch tại các đại đô thị mới ở Hải Phòng thuộc về khách hàng từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương (cũ)...

Lý giải cho sự trỗi dậy của Hải Phòng, các chuyên gia nhận định: các thị trường truyền thống như Hà Nội, TP.HCM đã bước vào chu kỳ bão hòa về tốc độ tăng giá. Ngược lại, Hải Phòng đang như một “ngôi sao đang lên” nhờ tốc độ phát triển hạ tầng, công nghiệp, đô thị... sau sáp nhập và nền giá còn rất hấp dẫn.

Cuối tuần qua, dự án Vinhomes Royal Island tại Vũ Yên, Hải Phòng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt người đến tham quan, tìm hiểu dự án và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí, sự kiện

Đặc biệt, chiến lược phát triển quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng chuyển trọng tâm sang logistics - lĩnh vực mà Hải Phòng đang có lợi thế vượt trội tại miền Bắc, thậm chí hơn cả Quảng Ninh, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu BĐS.

“Hải Phòng bây giờ mới chớm bước vào chu kỳ bùng nổ. Vì vậy, dư địa còn lớn, nếu đầu tư thời điểm này sẽ hứa hẹn biên lợi lớn, giống như việc đầu tư vào các khu vực trung tâm của TP.HCM cách đây 15, 20 năm - nơi tài sản đã tăng gấp 5, gấp 10 lần chỉ sau chưa đầy một thập kỷ”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam, dự báo.

Vũ Yên & Dương Kinh: “Cực nam châm” hút nhà đầu tư miền Bắc và giới thượng lưu

Giữa làn sóng dịch chuyển dòng tiền đầu tư, hai khu vực Vũ Yên và Dương Kinh đang nổi lên như những “cực nam châm” mới, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt thị trường BĐS Hải Phòng. Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và pháp lý minh bạch, bộ đôi Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) và Vinhomes Golden City (Dương Kinh) còn thỏa mãn khẩu vị khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp và nhà đầu tư trung - dài hạn.

...

Đo lường khẩu vị thị trường, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh và phát triển địa ốc Vietstarland, cho biết người mua BĐS tại Hải Phòng hiện đang hướng đến 3 mục tiêu rõ rệt: đầu tư tích sản dài hạn, sở hữu ngôi nhà thứ hai mang giá trị nghỉ dưỡng với sổ đỏ lâu dài, và khai thác kinh doanh dịch vụ - thương mại.

“Điều này lý giải vì sao Vinhomes Vũ Yên và Dương Kinh - hai dự án hiếm hoi vừa có yếu tố vị trí, vừa có quy mô và định hướng phát triển bài bản - lại thu hút giới đầu tư đến vậy”, ông Khiêm phân tích.

Với quy mô gần 900 ha, đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island đang trở thành tâm điểm của thị trường thượng lưu. Dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích chưa từng có tại miền Bắc, như học viện cưỡi ngựa, VinWonders, sân golf 36 hố, bến du thuyền, cùng không gian sống sinh thái được bao quanh bởi ba con sông. Đây cũng là khu vực đang ghi nhận tỷ lệ quan tâm đặc biệt cao từ nhóm chuyên gia nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore - những người có nhu cầu vừa nghỉ dưỡng vừa thuê ở dài hạn. Bên cạnh đó, sau khi cầu Hoàng Gia thông xe (ngày 15/7), phố cổ Hải Phòng và phố mới Vũ Yên đã được nối liền, các tour du lịch sẽ hướng về Vinhomes Royal Island. Dòng khách tập trung, dòng tiền đổ về sẽ thúc đẩy thanh khoản cũng như giá trị BĐS tăng trưởng mạnh mẽ.

“Giá thấp tầng Vinhomes Royal Island hiện mới ở mức khoảng 90 triệu đồng/m² và được dự báo còn tiềm năng tăng gấp 2, 3 lần khi hạ tầng và tiện ích được hoàn thiện”, ông Bùi Văn Doanh dự báo trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ thập kỷ vàng son của BĐS TP.HCM.

Vinhomes Golden City tiên phong phong cách sống 360 Green Living tại Hải Phòng

Trong khi đó, Vinhomes Golden City tại Dương Kinh lại là điểm đến lý tưởng cho nhóm khách hàng với tầm tài chính từ 5 - 7 tỷ đồng. Dự án có quy mô 240 ha, quy hoạch theo mô hình đô thị giao thương - sinh thái, tiên phong phong cách sống 360 Green Living tại Hải Phòng. Với lợi thế nằm tại cửa ngõ phía Đông Nam, kề cận cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, đường Vành đai 2, sân bay quốc tế Cát Bi, cảng nước sâu Lạch Huyện và chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút di chuyển, Dương Kinh đang hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư Hà Nội.

Theo ông Hoàng Đình Khiêm, nhóm khách hàng này từng chứng kiến sự phát triển thần tốc của Vinhomes Ocean Park, nơi căn song lập tăng giá gấp 4 lần chỉ sau 5 năm. Hiện nay, họ nhìn thấy tiềm năng tương tự tại Vinhomes Dương Kinh.

“Vinhomes Golden City ghi nhận mức giá chỉ từ 76 triệu đồng/m², lại nằm cách Vinhomes Marina - một biểu tượng tăng giá của Hải Phòng - chỉ 5 phút di chuyển. Với vị trí liền kề, giá mềm, Dương Kinh được kỳ vọng tiếp tục viết lại câu chuyện tăng trưởng mới cho thị trường địa ốc thành phố cảng”, vị chuyên gia tin tưởng.

Vũ Yên và Dương Kinh - hai cực phát triển ở hai đầu thành phố - đang mở lối cho trục tăng trưởng mới của BĐS Hải Phòng trong thập kỷ bứt phá. Với vị trí vàng, quy hoạch bài bản và bảo chứng từ chủ đầu tư uy tín, “cặp bài trùng” này chính là điểm đến chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của giới địa ốc phía Bắc.

Tác giả: Như Ý

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn