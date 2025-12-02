Xe tải lao xuống vực sâu 100 m, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 1-12, tại thôn Xà Khái Tủng, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên, ông N.V.H. (SN 1973, trú tại xã Nhân Chính, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe tải BKS 34C-091.xx chở gừng tươi đang lưu thông bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100 m.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân tử vong mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Nguồn: MXH



Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Pha Long nhanh chóng có mặt huy động lực lượng đến hiện trường tiến hành cứu nạn, cứu hộ.

Do vực sâu, công tác cứu hộ khó khăn nên đơn vị đã đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai hỗ trợ.

Tại hiện trường, xe tải nằm sâu dưới vực, độ dốc thẳng đứng, địa hình hiểm trở và trơn trượt. Khi lực lượng chức năng tiếp cận xe tải gặp nạn, tài xế H. đã tử vong, bị mắc kẹt trong cabin.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động