Xe máy lao xuống vực, vợ tử vong, chồng trọng thương

Ngày 1-4, Công an xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến vợ tử vong, chồng trọng thương.

Trước đó, vào chiều tối 31-3, Công an xã La Lay nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại đoạn đường bê tông thuộc địa phận thôn A Đeng (xã La Lay) xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến vợ tử vong, chồng trọng thương. Ảnh: Phạm Văn



Tại hiện trường, bà Lê Thị H. (SN 1976) bị tử vong, ông Hồ Văn Khết (SN 1974; là vợ chồng, ngụ tại thôn A Đeng, xã La Lay) bị thương nặng. Trong khi đó, chiếc xe máy của 2 vợ chồng này nằm dưới vực sâu, bị hư hỏng nặng.

Sau khi phát hiện vụ việc, ông Khết được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn bà H. được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân đưa về lo hậu sự.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, quá trình đi làm rẫy về nhà, ông Hồ Văn Khết là người điều khiển xe máy, chở theo bà H. Khi đi đến đoạn đường nêu trên thì xảy ra tai nạn.

Vợ chồng ông Khết có 6 người con, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số người đã đứng ra kêu gọi, hỗ trợ áo quan để lo hậu sự cho bà H.

Tác giả: Đức Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động