Xe ô-tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo

Lực lượng chức năng và người dân tìm cách đưa các nạn nhân lên khỏi vực. (Ảnh: Người dân cung cấp)



Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29/3, tại Km20 Quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Xe ô-tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát 29B-098.15, do ông Lưu Đình Thanh, sinh năm 1962, trú tại phố 803, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội điều khiển, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực.

Tai nạn xảy ra ở gần đỉnh đèo Tam Đảo. Chiếc xe khách chở theo khoảng 26 người lao xuống ta-luy bên trái, đâm xuống vực sâu. Nhờ có nhiều cây lớn nên chiếc xe bị chặn lại.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn.



Vụ việc khiến nhiều người bị thương, chưa ghi nhận có người tử vong tại hiện trường.

Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng có mặt và chủ động thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương lên đường và đưa đến các cơ sở y tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết đã nắm được sự việc và chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường.

Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Lê Hồng Trung cho biết đang chỉ đạo các đơn vị y tế trong khu vực nhanh chóng cứu chữa người bị thương.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đang tiếp nhận, cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ tai nạn.



Có hai trường hợp bị thương khá nặng, trong đó có một cháu bé, đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Một số người bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Tác giả: Hà Hồng Hà

Nguồn tin: Báo Nhân Dân